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Человек

Отважные: женщины-рейнджеры против браконьеров

Текст: Линдси Н. Смит Фото: Брент Стиртон
23 октября 2019
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Рейнджер Петронелла Чигумбура тренирует навыки маскировки в зимбабвийских зарослях.
Формирование отряда женщин-рейнджеров – новый способ вовлечь местных жителей в борьбу с браконьерами.

Сержант Вимбай Кумирэ показывает фотографию мертвого леопарда.

Пока грузовик подскакивает на ухабах, она рассматривает снимок на смартфоне. Шея хищника перерезана, окровавленные лапы безвольно свисают. «Пока не получила эту работу, я никогда не думала о животных», – признается Вимбай.

Сейчас 33-летняя Кумирэ и ее женская команда «Акашинга» – яростные защитники животных. «Акашинга» – подразделение некоммерческого Международного Фонда по борьбе с браконьерством. Фонд управляет заповедником Фундунду в Зимбабве, долина Замбези – бывшее охотничье хозяйство площадью 300 квадратных километров. «Акашинга» («отважные» – на южноафриканском языке шона) патрулируют Фундунду, граничащий с 29 общинами. У людей и животных не очень-то складываются добрососедские отношения: конфликты здесь не редкость. Трагическую развязку рассматривает сейчас в своем смартфоне рейнджер Вимбай Кумирэ из отряда, охраняющего диких животных.

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Вадзанай Мунемо с напарницей столкнулись со слоном, когда патрулировали заповедные земли, бывшие когда-то частью охотничьих угодий. Еще недавно животных здесь можно было встретить не чаще, чем раз в неделю, теперь они попадаются ежедневно.

Вот и место происшествия: Кумирэ пробирается сквозь разгневанную толпу. Невысокая – ее рост всего 160 сантиметров, – она шагает спокойно и уверенно, говорит тихо, но твердо. Перед Вимбай десять пострадавших: у одного рана на щеке, другой стоит с перебинтованной рукой. Рядом еще восьмеро: обрабатывают незначительные царапины.

Сотрудники природоохранной организации забрали тушу леопарда и обвинили мужчин в браконьерстве: это разъярило толпу. Раненые уверяют, что леопард сам напал на них. Но, глядя на незначительные повреждения на телах мужчин, рейнджеры не спешат верить, что это была самооборона. Убийство диких животных без специального разрешения – уголовное преступление. Но тут не надо забывать, что шкура, зубы, когти и кости леопарда – желанная добыча, поскольку стоят они под три сотни долларов на черном рынке (месячная зарплата в обнищавшей Зимбабве).

Теперь, когда тушу убитого животного увезли, свидетели допрошены, членам «Акашинги» предстоит в который раз напомнить общине, что их цель – помочь, а не навредить. Главная задача рейнджеров – научить людей взаимодействовать с дикой природой. История с убитым леопардом разрешается так: женщины сажают раненых в грузовик и везут в местную клинику.

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Обыск в одном из домов – найдена леопардовая шкура. Два рейнджера допрашивают подозреваемого, инструктор «Акашинги» записывает разговор. Рядом сидит любопытный сосед и наблюдает за происходящим. Хозяин дома и вправду оказался браконьером: это было его первое правонарушение, и он заплатил штраф – 300 долларов (средняя месячная зарплата).

Подобные ситуации – обычная работа «Акашинги». Основатель подразделения – Дэмиен Мандер – покрытый татуировками австралиец, бывший солдат спецназа, обучал рейнджеров в Зимбабве более десяти лет. Служба в Ираке и война с браконьерами в Африке научили его: любые изменения (будь то заключение мира между странами или изменение отношения к дикой природе) – не могут произойти без поддержки местных жителей.

Осознав это, Мандер стал ездить по деревням Фундунду, искать женщин, которые могли бы пополнить ряды «Акашинги».

Мандер решил брать в команду женщин, перенесших травму: сирот, больных СПИДом, жертв сексуального или домашнего насилия. Кумирэ присоединилась к ним после того, как муж бросил ее с двумя дочками на руках. Мандер рассуждал: кто может защитить животных, страдающих от насилия лучше, чем женщины, побывавшие в критической ситуации? Он смоделировал отборочный курс: три дня безостановочных тренировок, во время которых проверялось, как хорошо претендентки смогут работать в команде, когда промокнут, замерзнут, оголодают или безмерно устанут. Из 37 женщин 16 отобрали для прохождения учебной программы (и только три уволились сами). Много лет назад Дэмиен Мандер провел аналогичный курс для 189 мужчин – в конце первого дня уволились все, кроме троих. «Мы думали, что ведем женщин через ад, – вспоминает Мандер. – Но, оказывается, они уже побывали в настоящем аду, и наши испытания показались им не такими уж тяжкими».

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Дэмиен Мандер, бывший солдат австралийских спецназовцев, около десяти лет обучал егерей в Африке. Он же учит женщин рукопашному бою. Дэмиен пришел к выводу, что девушки лучше мужчин подходят для работы рейнджерами: меньше склонны брать взятки, успешнее избегают опасных ситуаций.
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Обучение предполагает упражнения на совместную работу (заодно тренируется и сила). На фото: рейнджеры несут бревно – это часть задания. В состав группы по борьбе с браконьерством входят женщины из деревень, окружающих заповедник Фундунду.
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Рейнджеры тренируются с винтовками. Некоторые защитники природы утверждают, что вооружать женщин – неправильно: увеличивается угроза насилия. Основатель «Акашинги» Дэмиен Мандер возражает: «В руках у женщины винтовка больше похожа на серьезный инструмент. Для мужчин же это во многом игрушка».

Солнце поднимается над лагерем «Акашинга». Дюжина зеленых палаток стоит на вершине холма. Женщины завтракают, и Мандер рассказывает им о двух рейдах, которые должны состояться в ближайшую ночь. Один – в дом мужчины, который, как говорят, отстреливает диких животных из нелицензионного оружия. Второе задание – в доме браконьера, пытающегося продать леопардовую шкуру.

Кто может защитить животных, страдающих от насилия, лучше, чем женщины, побывавшие в критической ситуации?

Все утро девушки тренируются, отрабатывая возможные сценарии, и прорабатывают позиции, которые им нужно будет занять во время рейда. Затем Дэмиен садится за руль, четыре рейнджера и местный полицейский  (он будет наблюдать за операцией) прыгают на заднее сиденье. Команда отправляется в свой долгий, как окажется позже, путь.

После полуночи они приближаются к дому мужчины – владельца нелицензионного оружия. Мандер жмет на тормоз. Рейнджеры выскакивают и занимают отработанные позиции. Одна из девушек стучит в парадную дверь. Обходится без инцидентов: мужчина просто впускает их внутрь – в доме рейнджеры находят высушенные шкуры дукеров (один из видов антилоп). Браконьера заковывают в наручники и сажают в грузовик.

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Время отдыха: рейнджеры на вечеринке. С тех пор как женщины стали командой, они общаются и вне работы. «Мы одна семья. Если возникает проблема, прежде чем рассказать о ней брату или сестре, я стараюсь поделиться с подругой-рейнджером», – улыбается член команды Петронелла Чигумбура.

Ночь ясная – видно Млечный Путь, тянущийся по черному небу. Рейнджеры на ногах уже почти сутки. Но у них осталось дело: продавец леопардовых шкур все еще на свободе. 

«Мы не устали, – говорит Кумирэ. – И не устанем, пока не сделаем свою работу до конца».

Действительно: они вернутся к лагерю лишь на следующее утро – после того, как арестуют браконьера. Похоже, Дэмиен Мандер был прав: такие женщины могут изменить все.

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В лагере рейнджеров – ужин. Вся команда придерживается вегетарианской диеты – это правило установил Мандер. Такая диета, по его мнению, помогает выработать правильное отношение к животным и поддерживает сбалансированное питание. «Еда – важная часть программы», – объясняет он. Сформировав подразделение «Акашинга», Мандер заручился помощью шеф-повара Николы Кагоро (в центре, мужчина в очках), чтобы разработать достаточно калорийные растительные блюда. «Моя работа – сделать так, чтобы у девушек было достаточно энергии для выполнения своей работы», – говорит Никола.
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Примроуз Мазуру приехала на побывку домой и играет с дочерью. Как и у многих членов «Акашинги», у Мазуру был малоприятный опыт отношений с мужчиной. Как и другие рейнджеры, она получает консультации психолога (например, работает над повышением самооценки).
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Рейнджеры тренируются в грязи возле базы на северо-востоке Зимбабве. В африканском буше женщины должны быть готовы к встрече с хорошо вооруженными браконьерами. Для этой работы не нужны Рэмбо-одиночки: важно действовать как дисциплинированная единица.