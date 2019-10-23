Отважные: женщины-рейнджеры против браконьеров

Вот и место происшествия: Кумирэ пробирается сквозь разгневанную толпу. Невысокая – ее рост всего 160 сантиметров, – она шагает спокойно и уверенно, говорит тихо, но твердо. Перед Вимбай десять пострадавших: у одного рана на щеке, другой стоит с перебинтованной рукой. Рядом еще восьмеро: обрабатывают незначительные царапины.

Сотрудники природоохранной организации забрали тушу леопарда и обвинили мужчин в браконьерстве: это разъярило толпу. Раненые уверяют, что леопард сам напал на них. Но, глядя на незначительные повреждения на телах мужчин, рейнджеры не спешат верить, что это была самооборона. Убийство диких животных без специального разрешения – уголовное преступление. Но тут не надо забывать, что шкура, зубы, когти и кости леопарда – желанная добыча, поскольку стоят они под три сотни долларов на черном рынке (месячная зарплата в обнищавшей Зимбабве).

Теперь, когда тушу убитого животного увезли, свидетели допрошены, членам «Акашинги» предстоит в который раз напомнить общине, что их цель – помочь, а не навредить. Главная задача рейнджеров – научить людей взаимодействовать с дикой природой. История с убитым леопардом разрешается так: женщины сажают раненых в грузовик и везут в местную клинику.