Отважные: женщины-рейнджеры против браконьеров
Сержант Вимбай Кумирэ показывает фотографию мертвого леопарда.
Пока грузовик подскакивает на ухабах, она рассматривает снимок на смартфоне. Шея хищника перерезана, окровавленные лапы безвольно свисают. «Пока не получила эту работу, я никогда не думала о животных», – признается Вимбай.
Сейчас 33-летняя Кумирэ и ее женская команда «Акашинга» – яростные защитники животных. «Акашинга» – подразделение некоммерческого Международного Фонда по борьбе с браконьерством. Фонд управляет заповедником Фундунду в Зимбабве, долина Замбези – бывшее охотничье хозяйство площадью 300 квадратных километров. «Акашинга» («отважные» – на южноафриканском языке шона) патрулируют Фундунду, граничащий с 29 общинами. У людей и животных не очень-то складываются добрососедские отношения: конфликты здесь не редкость. Трагическую развязку рассматривает сейчас в своем смартфоне рейнджер Вимбай Кумирэ из отряда, охраняющего диких животных.
Вот и место происшествия: Кумирэ пробирается сквозь разгневанную толпу. Невысокая – ее рост всего 160 сантиметров, – она шагает спокойно и уверенно, говорит тихо, но твердо. Перед Вимбай десять пострадавших: у одного рана на щеке, другой стоит с перебинтованной рукой. Рядом еще восьмеро: обрабатывают незначительные царапины.
Сотрудники природоохранной организации забрали тушу леопарда и обвинили мужчин в браконьерстве: это разъярило толпу. Раненые уверяют, что леопард сам напал на них. Но, глядя на незначительные повреждения на телах мужчин, рейнджеры не спешат верить, что это была самооборона. Убийство диких животных без специального разрешения – уголовное преступление. Но тут не надо забывать, что шкура, зубы, когти и кости леопарда – желанная добыча, поскольку стоят они под три сотни долларов на черном рынке (месячная зарплата в обнищавшей Зимбабве).
Теперь, когда тушу убитого животного увезли, свидетели допрошены, членам «Акашинги» предстоит в который раз напомнить общине, что их цель – помочь, а не навредить. Главная задача рейнджеров – научить людей взаимодействовать с дикой природой. История с убитым леопардом разрешается так: женщины сажают раненых в грузовик и везут в местную клинику.
Подобные ситуации – обычная работа «Акашинги». Основатель подразделения – Дэмиен Мандер – покрытый татуировками австралиец, бывший солдат спецназа, обучал рейнджеров в Зимбабве более десяти лет. Служба в Ираке и война с браконьерами в Африке научили его: любые изменения (будь то заключение мира между странами или изменение отношения к дикой природе) – не могут произойти без поддержки местных жителей.
Осознав это, Мандер стал ездить по деревням Фундунду, искать женщин, которые могли бы пополнить ряды «Акашинги».
Мандер решил брать в команду женщин, перенесших травму: сирот, больных СПИДом, жертв сексуального или домашнего насилия. Кумирэ присоединилась к ним после того, как муж бросил ее с двумя дочками на руках. Мандер рассуждал: кто может защитить животных, страдающих от насилия лучше, чем женщины, побывавшие в критической ситуации? Он смоделировал отборочный курс: три дня безостановочных тренировок, во время которых проверялось, как хорошо претендентки смогут работать в команде, когда промокнут, замерзнут, оголодают или безмерно устанут. Из 37 женщин 16 отобрали для прохождения учебной программы (и только три уволились сами). Много лет назад Дэмиен Мандер провел аналогичный курс для 189 мужчин – в конце первого дня уволились все, кроме троих. «Мы думали, что ведем женщин через ад, – вспоминает Мандер. – Но, оказывается, они уже побывали в настоящем аду, и наши испытания показались им не такими уж тяжкими».
Солнце поднимается над лагерем «Акашинга». Дюжина зеленых палаток стоит на вершине холма. Женщины завтракают, и Мандер рассказывает им о двух рейдах, которые должны состояться в ближайшую ночь. Один – в дом мужчины, который, как говорят, отстреливает диких животных из нелицензионного оружия. Второе задание – в доме браконьера, пытающегося продать леопардовую шкуру.
Кто может защитить животных, страдающих от насилия, лучше, чем женщины, побывавшие в критической ситуации?
Все утро девушки тренируются, отрабатывая возможные сценарии, и прорабатывают позиции, которые им нужно будет занять во время рейда. Затем Дэмиен садится за руль, четыре рейнджера и местный полицейский (он будет наблюдать за операцией) прыгают на заднее сиденье. Команда отправляется в свой долгий, как окажется позже, путь.
После полуночи они приближаются к дому мужчины – владельца нелицензионного оружия. Мандер жмет на тормоз. Рейнджеры выскакивают и занимают отработанные позиции. Одна из девушек стучит в парадную дверь. Обходится без инцидентов: мужчина просто впускает их внутрь – в доме рейнджеры находят высушенные шкуры дукеров (один из видов антилоп). Браконьера заковывают в наручники и сажают в грузовик.
Ночь ясная – видно Млечный Путь, тянущийся по черному небу. Рейнджеры на ногах уже почти сутки. Но у них осталось дело: продавец леопардовых шкур все еще на свободе.
Действительно: они вернутся к лагерю лишь на следующее утро – после того, как арестуют браконьера. Похоже, Дэмиен Мандер был прав: такие женщины могут изменить все.