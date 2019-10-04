Паспорта с биометрическими данными станут обязательными во Франции

Правительство президента Эммануэля Макрона продвигает планы развертывания программы биометрической идентификации Alicem. Власти хотят уже в ноябре выдавать паспорта с идентификацией на основе технологии распознавания лиц, хотя ранее планировалось, что Alicem начнет вводиться с 2020 года.

Аргументом за внедрение данной системы называется стремление дать гражданам безопасный доступ к электронным сервисам. Приложение для телефона будет единственным способом получить цифровой идентификатор для доступа к электронным сервисам. Оно будет создавать ключ на основе данных камеры телефона и чипа в паспорте.

Власти Франции утверждают, что биометрические данные будут использоваться только для создания цифровых паспортов, а не интегрироваться с другими базами данных или передаваться в третьи руки.

Как сообщает Bloomberg, в этом году хакеру Роберту Батисту понадобилось чуть больше часа, чтобы взломать «безопасное» приложение для обмена государственными сообщениями, что вызвало обеспокоенность по поводу государственных стандартов безопасности.

Адвокатская группа по защите конфиденциальности La Quadrature du Net подала иск против государства. В иске говорится, что Alicem нарушает европейское правило согласия на обработку личных данных, согласно которому корпорации и государства не могут собирать конфиденциальные данные граждан без их разрешения.

Оппозиционные законодатели выражают обеспокоенность тем, что обязательное внедрение Alicem вызовет массовые протесты во Франции.