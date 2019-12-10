Первый в мире завод по компостированию людей откроется в 2021 году

В 2019 году Вашингтон принял исторический законопроект, став первым штатом США, разрешившим компостирование останков людей. Закон вступит в силу в мае 2020 года, а открытие первого бюро, предлагающего новую услугу, запланировано на весну 2021.

Компания, получившая название Recompose, была основана 42-летним дизайнером Катриной Спейд, которая была активным сторонником принятия нового законопроекта в Сиэтле. В Recompose называют свои услуги «естественным органическим восстановлением, которое преобразует человеческие останки в почву примерно за 30 дней, помогая питать новую жизнь после смерти».

Спейд совместно с дизайнерской компанией Olson Kundig уже представила визуализацию нового проекта. Останки человека будут помещаться в специальную капсулу, которая с торцевой части представляет собой шестигранник. Внутри труп аэрируют, чтобы создать подходящую среду для теплолюбивых бактерий. Эти бактерии затем разрушат останки в пригодной для использования почве.