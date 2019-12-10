Первый в мире завод по компостированию людей откроется в 2021 году

В 2019 году Вашингтон принял исторический законопроект, став первым штатом США, разрешившим компостирование останков людей. Закон вступит в силу в мае 2020 года, а открытие первого бюро, предлагающего новую услугу, запланировано на весну 2021.
Компания, получившая название Recompose, была основана 42-летним дизайнером Катриной Спейд, которая была активным сторонником принятия нового законопроекта в Сиэтле. В Recompose называют свои услуги «естественным органическим восстановлением, которое преобразует человеческие останки в почву примерно за 30 дней, помогая питать новую жизнь после смерти».
Спейд совместно с дизайнерской компанией Olson Kundig уже представила визуализацию нового проекта. Останки человека будут помещаться в специальную капсулу, которая с торцевой части представляет собой шестигранник. Внутри труп аэрируют, чтобы создать подходящую среду для теплолюбивых бактерий. Эти бактерии затем разрушат останки в пригодной для использования почве.
После завершения процесса компостирования семье и друзьям умерших предлагается взять часть или всю почву, произведенную из человека, что составляет примерно 0,75 кубического метра. По замыслу Recompose, эта почва может использоваться, например, в собственном саду, чтобы дать питательные вещества новой жизни.
Компания делает акцент на экологичности такого способа утилизации останков, поскольку при компостировании не используется бальзамирующая жидкость, загрязняющая подземные воды и не выбрасывается в атмосферу углерод, как при кремации.
«Позволяя органическим процессам превращать наши тела и тела наших близких в полезную почву, мы помогаем укрепить наши отношения с природными циклами, одновременно обогащая землю», – говорится на сайте Recompose.
Предполагается, что услуга компостирования будет стоить около 5000 долларов.