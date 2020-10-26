Пессимист или оптимист? Что определяет нашу натуру

Оптимистом или пессимистом человека делает концентрация нейропептидов Y (NPY) в его мозге — это было установлено американскими учёными.

Так, ученые фиксировали активность мозга 180-ти добровольцев, когда те просматривали слова с нейтральной (например, «материал»), отрицательной («убийство») или положительной («удачливый») окрасками. У испытуемых с низким уровнем NPY при виде негативно окрашенных слов в префронтальной коре мозга, которая участвует в обработке эмоций, наблюдалась сильная активность. А у участников эксперимента с высокой концентрацией нейропептидов Y, напротив, в префронтальной коре активность была намного меньше.

Как оказалось, пессимистами становятся люди с пониженным содержанием NPY. К тому же, по результатам исследований, такие люди хуже справляются со стрессом и более подвержены депрессиям.

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