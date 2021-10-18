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Человек

Пить молоко перед сном полезно. Теперь это научный факт

National Geographic Россия
18 октября 2021
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Фото: pixabay.com
Результаты, полученные в новом исследовании, внесут вклад в развитие новых и естественных методов лечения расстройства сна.

Новое исследование подтвердило то, в чем многие матери убеждены уже много лет — стакан теплого молока перед сном улучшает качество сна и помогает при бессоннице.

Современные методы лечения бессонницы нацелены на рецепторы ГАМК — группу клеточных рецепторов, эндогенным агонистом которых является γ-аминомасляная кислота, основной тормозной медиатор в нервной системе позвоночных. С другой стороны, молочные пептиды представляют собой тип более мелких белков, которые могут связывать рецепторы ГАМК. Кроме того, пептидные белки обладают естественными свойствами улучшения сна, а также успокаивающими свойствами.

Применение традиционного метода лечения рецепторов ГАМК и открытие природных пептидов может стать идеальной формулой для хорошего ночного сна. Лучшая часть этого исследования заключается в том, что сложная комбинация содержится в простом стакане теплого молока.

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Одним из важнейших этапов исследования был стандартный процесс обработки белка, содержащегося в коровьем молоке, известного как казеин. В лечении бессонницы используется пищеварительный фермент трипсин, который позволяет молоку содержать различные вызывающие сон пептиды. Было обнаружено, что полученный продукт состоит из эффективного пептида, называемого α-казозепином или α-CZP. Этот конкретный пептид считается фактором, который оказывает существенное влияние на легкость сна.

Результаты показали, что пептиды CTH или ферментивный гидролизат казеина, содержащиеся в молоке, оказывает более эффективное воздействие, чем один α-CZP. Более того, было обнаружено, что CTH обладает другими новыми свойствами, которые могут достигать большей эффективности, чем α-CZP. Среди пептидов, показавших лучший потенциал, был белок YPVEPF, который усыплял людей на 25% быстрее и увеличивал продолжительность сна испытуемых в четыре раза.

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