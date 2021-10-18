Пить молоко перед сном полезно. Теперь это научный факт

Новое исследование подтвердило то, в чем многие матери убеждены уже много лет — стакан теплого молока перед сном улучшает качество сна и помогает при бессоннице.

Современные методы лечения бессонницы нацелены на рецепторы ГАМК — группу клеточных рецепторов, эндогенным агонистом которых является γ-аминомасляная кислота, основной тормозной медиатор в нервной системе позвоночных. С другой стороны, молочные пептиды представляют собой тип более мелких белков, которые могут связывать рецепторы ГАМК. Кроме того, пептидные белки обладают естественными свойствами улучшения сна, а также успокаивающими свойствами.

Применение традиционного метода лечения рецепторов ГАМК и открытие природных пептидов может стать идеальной формулой для хорошего ночного сна. Лучшая часть этого исследования заключается в том, что сложная комбинация содержится в простом стакане теплого молока.