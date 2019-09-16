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Человек

Пластик стал ископаемым (и его концентрация удваивается каждые 15 лет)

16 сентября 2019
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Jennifer A. Brandon, William Jones and Mark D. Ohman / advances.sciencemag.org
Каменный век, Бронзовый век... А теперь – пластиковый?

Учёные из Института океанографии при Калифорнийском университете в Сан-Диего изучили слои донных отложений в акватории Санта-Барбары: взятый со дна керн (проба геологических пластов) отражал историю геологических напластований от 1834 до 2009. См. фото ниже: 1 см керна – примерно два года.

Они обнаружили, что концентрация микропластика (частиц размером менее 5 мм) растет в геометрической прогрессии с окончания Второй мировой войны: каждые 15 лето между 1945 и 2009 количество удваивалось (кстати, сейчас количество пластикового мусора, произведенного за год, оценивают по-разному: от 4,8 and 12,7 млн метрических тонн).

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Увеличение количества пластика в донных отложениях соответствует увеличивающимуся производству пластика во всем мире и приросту прибрежного населения Калифорнии.

«Это исследование показывает, что пластическое производство отражено в наших осадочных материалах. Наша любовь к пластику фактически осталась в нашей летописи окаменелостей», – заключает автор исследования Дженнифер Брэндон. Резко возросшую концентрацию пластика в почве принято считать одним из признаков антропоцена – современний геологической эпохи.

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