Пластиковый прибой на пляжах самого «зелёного» города мира: видео

Видеозапись была сделана Джошуа Редманом и Кэмероном Сервисом, руководящих Litterboom — проектом по очистке городских территорий от мусора. На ставшем вирусным видео тысячи пластиковых бутылок бьются в волнах в месте, где устье реки Умджени впадает в океан.

По словам Редмана, уборка мусора может занимать несколько недель, а на Рождество и Новый год отдыхающие вполне могут искупаться в мусоре, поскольку устье реки находится лишь в 5,7 км от одного из самых популярных пляжей Дурбана.

Инновационные методы, наподобие труб для сбора отходов, которые внедряет Litterboom, позволили с мая 2019 года убрать с пляжей около 1000 тонн мусора. Однако радикально решить эту проблему городу пока не удается. Во время сильного наводнения в начале года порт Дурбана был полностью покрыт пластиковыми отходами.