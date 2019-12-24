Пластиковый прибой на пляжах самого «зелёного» города мира: видео

Индекс городских зеленых насаждений Husqvarna (HUGSI) назвал Дурбан самым зеленым городом на планете в 2019 году. Южноафриканский город опередил в рейтинге Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Остин (США).
HUGSI исследовал уровень зелени в 98 городах из 51 страны. Определяющими в победе Дурбана стали самый высокий процент зеленых насаждений в городских районах и самый высокий процент городских территорий, покрытых деревьями.
Несмотря на обилие зеленых насаждений, Дурбан регулярно сталкивается с серьезной экологической проблемой: из-за обильных летних дождей в океан попадает весь мусор, скопившийся на берегах рек за время сухого зимнего сезона. А потом волны обрушивают тонны этого мусора на городские пляжи.
Видеозапись была сделана Джошуа Редманом и Кэмероном Сервисом, руководящих Litterboom — проектом по очистке городских территорий от мусора. На ставшем вирусным видео тысячи пластиковых бутылок бьются в волнах в месте, где устье реки Умджени впадает в океан.
По словам Редмана, уборка мусора может занимать несколько недель, а на Рождество и Новый год отдыхающие вполне могут искупаться в мусоре, поскольку устье реки находится лишь в 5,7 км от одного из самых популярных пляжей Дурбана.
Инновационные методы, наподобие труб для сбора отходов, которые внедряет Litterboom, позволили с мая 2019 года убрать с пляжей около 1000 тонн мусора. Однако радикально решить эту проблему городу пока не удается. Во время сильного наводнения в начале года порт Дурбана был полностью покрыт пластиковыми отходами.