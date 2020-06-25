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Человек

Почему к вечеру мозг уменьшается

Анастасия Баринова
25 июня 2020
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Фото: Allan Ajifo/Flickr.com
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Фото: kc7fys/Flickr.com
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Фото: Ryan Somma/Flickr.com
Размер человеческого мозга в течение дня меняется: к вечеру он уменьшается, а утром достигает своей нормальной величины, восстановившись за ночь. К такому выводу пришли канадские неврологи.

Исследованием занимались медики из Монреальского неврологического института. Результаты опубликованы в журнале Neuroimage (2015). Специалисты изучили 3269 томографических снимков головного мозга пациентов с рассеянным склерозом и еще 6114 — с болезнью Альцгеймера.

У одних и тех же людей в течение суток размер мозга менялся. В вечернее время объем тканей мозга в черепной коробке уменьшался (на 0,18% у страдающих рассеянным склерозом, и на 0,44% — у второй категории участников эксперимента). Медики предположили, что в период сна жидкость, скопившаяся в нижней части тела, перераспределяется, наполняя ткани мозга и увеличивая его объем.

Ученые из различных научных учреждений мира уже открыли связь размера мозга с возрастом: он достигает пика приблизительно к 40 годам, начиная после этого уменьшаться. Есть исследование об изменениях мозга женщин во время менструального цикла. Зависимость объема мозга от времени суток раньше не изучал никто; кроме того, во всех предыдущих исследованиях рассматривалось значительно меньше примеров.

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Нынешняя научная работа не отвечает на все вопросы: ее можно продолжить с привлечением данных здоровых людей. Вместе с тем, она полезна уже сейчас: в первую очередь в медицинских учреждениях при назначении времени томографии. Из-за суточных изменений объема мозга ее результаты могут оказаться не совсем корректными.

Узнайте секрет «вечной молодости мозга»; прочтите о том, как вернуть утраченную память.

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