Почему к вечеру мозг уменьшается

Исследованием занимались медики из Монреальского неврологического института. Результаты опубликованы в журнале Neuroimage (2015). Специалисты изучили 3269 томографических снимков головного мозга пациентов с рассеянным склерозом и еще 6114 — с болезнью Альцгеймера.

У одних и тех же людей в течение суток размер мозга менялся. В вечернее время объем тканей мозга в черепной коробке уменьшался (на 0,18% у страдающих рассеянным склерозом, и на 0,44% — у второй категории участников эксперимента). Медики предположили, что в период сна жидкость, скопившаяся в нижней части тела, перераспределяется, наполняя ткани мозга и увеличивая его объем.

Ученые из различных научных учреждений мира уже открыли связь размера мозга с возрастом: он достигает пика приблизительно к 40 годам, начиная после этого уменьшаться. Есть исследование об изменениях мозга женщин во время менструального цикла. Зависимость объема мозга от времени суток раньше не изучал никто; кроме того, во всех предыдущих исследованиях рассматривалось значительно меньше примеров.