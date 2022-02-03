Почему кровь этого мужчины превратилась в сметанообразную массу?

Пациент выжил просто чудом – его спасло кровопускание.

Медики из университетской больницы в Кёльне описали крайне необычный клинический случай, произошедший с жителем Германии в 2019 году. 39-летний пациент поступил в больницу с тяжелой гипертриглицеридемией – заболеванием, которое характеризуется высоким уровнем молекул жирных триглицеридов в крови.

Иными словами, в его загустевшей крови было так много жира, что она стала похожей на сметану. Мужчина был на грани смерти.

Обычно врачи лечат гипертриглицеридемию с помощью очистки крови, или плазмафереза – они извлекают плазму крови из организма заболевшего, удаляют избыток триглицеридов (или других токсичных компонентов) и возвращают пациенту чистую, отфильтрованную кровь. Но когда врачи попробовали этот подход со своим пациентом, их аппарат для плазмафереза не справился – густая и жирная кровь просто забила его. Дважды.

С таким медики раньше не сталкивались. Этот беспрецедентный случай потребовал другого подхода, чтобы хоть как-то уменьшить экстремальный уровень жира из крови мужчины.

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Нормальный уровень триглицеридов в крови человека составляет менее 150 миллиграммов на децилитр (мг/дл), в то время как высокий показатель составляет от 200 до 499 мг/дл, а 500 мг/дл считается «очень высоким». Однако в этом случае уровень триглицеридов пациента достиг пика в 36 раз выше, чем «очень высокий» – около 18 000 мг/дл.

Исследователи сообщили, что при поступлении в больницу мужчину тошнило и рвало, он испытывал головную боль при ухудшенной концентрации внимания. Все это было симптомами так называемого синдрома повышенной вязкости, при котором аномально сгущенная кровь может в тяжелых случаях вызвать судороги и кому.

Поскольку плазмаферез был невозможен, врачи обратились к древнему, но забытому и ныне дискредитированному методу лечения, который практиковался в традиционной медицине вплоть до XVIII-XIX веков: кровопусканию.

Эта древняя техника восходит к Древнему Египту около 3000 лет назад и когда-то была одной из самых распространенных форм «медицинских» операций. В наши дни кровопускание в основном рассматривается как анахроничная форма лженауки. Но это не означает, что его нельзя применить в чрезвычайно редких случаях – например, для спасения жизни человека, чья кровь опасно насыщена жиром.

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В отделении интенсивной терапии врачи изъяли у мужчины два литра крови, заменив ее концентратами эритроцитов, плазмой и физиологическим раствором. Это способ сработал, успешно снизив уровень триглицеридов у пациента, и к пятому дню у него исчезли остаточные неврологические симптомы.

«Если плазмаферез не может быть проведен из-за чрезвычайной гипервязкости, наш опыт показывает, что обычное кровопускание с заменой [жидкостей] может быть эффективной альтернативой. Насколько нам известно, это первый отчет, описывающий эту процедуру в современной медицине», – пишут врачи в своем отчете.

Медики объяснили состояние мужчины его ожирением и неправильным питанием. Кроме того, из-за его инсулинорезистентности и генетической предрасположенности к ряду заболеваний он должен был принимать прописанные ему медикаменты, но, по его же словам, делал это не всегда, что и усугубило ситуацию.

Врачи предполагают, что это состояние у пациента могло быть изначально вызвано кетоацидозом, который перерос в особенно тяжелый случай. К моменту начала лечения у пациента уже отмечалась почти полная невосприимчивость, его состояние оценивалось всего на один балл выше вегетативного состояния по шкале комы Глазго.

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