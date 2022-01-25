Почему люди умирают во время и после секса

Секс имеет много полезных физических и психологических эффектов, в том числе снижает высокое кровяное давление, укрепляет иммунную систему и способствует лучшему сну. Физический акт секса и оргазм высвобождает гормон окситоцин, так называемый гормон любви, который важен для установления доверия и связи между людьми.

Но есть и темная сторона этого занятия: иногда люди умирают во время или вскоре после секса. К счастью, это происходит крайне редко. Статистика показывает, что такие случаи составляют около 0,6% всех внезапных смертей на планете.

Есть много причин, почему это происходит с людьми. В большинстве случаев это вызвано физическим напряжением во время сексуальной активности, лекарствами, отпускаемыми по рецепту (например, для лечения эректильной дисфункции), или приемом наркотиков.

Риск любой внезапной сердечной смерти повышается с возрастом. Судебно-медицинское патологоанатомическое исследование 32 000 случаев внезапной смерти за 33-летний период в Германии показало, что 0,2% случаев произошли во время сексуальной активности.