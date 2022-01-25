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Человек

Почему люди умирают во время и после секса

National Geographic Россия
25 января 2022
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Новое исследование показывает, что такой риск есть не только у мужчин среднего возраста.

Секс имеет много полезных физических и психологических эффектов, в том числе снижает высокое кровяное давление, укрепляет иммунную систему и способствует лучшему сну. Физический акт секса и оргазм высвобождает гормон окситоцин, так называемый гормон любви, который важен для установления доверия и связи между людьми.

Но есть и темная сторона этого занятия: иногда люди умирают во время или вскоре после секса. К счастью, это происходит крайне редко. Статистика показывает, что такие случаи составляют около 0,6% всех внезапных смертей на планете. 

Есть много причин, почему это происходит с людьми. В большинстве случаев это вызвано физическим напряжением во время сексуальной активности, лекарствами, отпускаемыми по рецепту (например, для лечения эректильной дисфункции), или приемом наркотиков.

Риск любой внезапной сердечной смерти повышается с возрастом. Судебно-медицинское патологоанатомическое исследование 32 000 случаев внезапной смерти за 33-летний период в Германии показало, что 0,2% случаев произошли во время сексуальной активности. 

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Внезапная смерть наступала в основном у мужчин (средний возраст 59 лет), и наиболее частой причиной был сердечный приступ, также известный как инфаркт миокарда. Исследования внезапной сердечной смерти и сексуальной активности в США, Франции и Южной Корее показывают аналогичные результаты.

Однако недавно ученые из Лондонского университета Святого Георгия обнаружили, что это явление не ограничивается только мужчинами среднего возраста. В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Cardiology, изучалась внезапная сердечная смерть на 6847 случаях, направленных в центр патологии сердца в больнице Святого Георгия в период с января 1994-го по август 2020 года.

Из них 17 (0,2%) произошли либо во время, либо в течение одного часа после сексуальной активности. Средний возраст смерти составил 38 лет, и 35% случаев произошли у женщин, что намного выше, чем в предыдущих исследованиях.

Эти смерти обычно не были вызваны сердечными приступами, как это наблюдалось у пожилых мужчин. В половине случаев (53%) сердце оказалось структурно нормальным, а причиной смерти было внезапное нарушение сердечного ритма, называемое синдромом внезапной аритмической смерти.

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Расслоение аорты было второй по значимости причиной (12%). Это происходит, когда слои в стенке большой артерии от сердца, снабжающей кровью тело, разрываются, и кровь течет между слоями, вызывая вздутие и разрыв.

Остальные случаи были связаны со структурными аномалиями, такими как кардиомиопатия (заболевание сердечной мышцы, из-за которого сердцу труднее перекачивать кровь в остальные части тела), или с редкой группой генетических состояний, известных как каналопатии.

Это новое исследование предполагает, что внезапная сердечная смерть у людей в возрасте до 50 лет в основном связана с синдромом внезапной аритмической смерти или кардиомиопатиями, пишут ученые. Они рекомендуют молодым людям, у которых были диагностированы эти состояния, проконсультироваться со своим кардиологом о риске, связанном с сексуальной активностью. 

Однако низкий уровень смертности в этих исследованиях свидетельствует о том, что риск очень низок – даже у людей с существующими заболеваниями сердца.

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