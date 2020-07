Почему мужчины выбирают умных женщин?

Профессор ветеринарной анатомии из Кембриджа Дэвид Бейнбридж уверен, что интеллектуальные способности женщины являются одним из ее наиболее привлекательных качеств в глазах мужчины. По его мнению, изложенному в книге Curvology: The Origins and Power of Female Body Shape, мужчина, рассматривая партнершу как потенциальную мать своих детей, скорее отдаст предпочтение умной женщине.

Профессор не отрицает, что внешняя красота также играет роль — но даже при этом представители сильной половины человечества скорее выбирают обладательниц приятной, но самой обычной внешности. Так, для мужчин важнее прямота женских ног, чем их длина, поэтому обладательницы нормальных стройных ног не менее «конкурентоспособны», чем длинноногие модели.

Не требуется иметь выдающийся бюст — достаточно иметь нормальный. При этом среди обладательниц обычной миловидной внешности мужчина выберет умную: это означает, что женщина росла в хорошей семье, получила достойное образование, а благодаря этому она и сама станет хорошей матерью, и передаст хорошие гены детям.

В ходе работы над своей книгой Бейнбридж провел интервью со множеством людей, и, кроме того, изучил историю искусства и современной медиа-культуры. Главным фактором привлекательности женщин является общее здоровье: как физическое, так и интеллектуальное — именно к такому выводу автор подводит читателя.

Узнайте, как интеллект влияет на продолжительность жизни и в каком возрасте женщины привлекают мужчин больше всего.