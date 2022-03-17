Почему нельзя спать даже при умеренном свете?

Ученые говорят, что даже умеренный свет во время сна увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета.

Прочитайте эту статью. А затем закройте жалюзи, задерните шторы и выключите весь свет перед сном. Воздействие даже умеренного окружающего освещения во время ночного сна вредит вашей сердечно-сосудистой системе и повышает резистентность к инсулину уже на следующее утро, говорится в новом исследовании Northwestern Medicine.

«Результаты этого исследования показывают, что всего одна ночь с воздействием умеренного комнатного освещения во время сна может ухудшить регуляцию уровня глюкозы и сердечно-сосудистой системы, которые являются факторами риска сердечных заболеваний, диабета и метаболического синдрома. Для людей важно избегать или минимизировать количество воздействия света во время сна», – Филлис Зи, ведущий автор исследования.

У ученых уже есть доказательства того, что излишнее воздействие света в дневное время увеличивает частоту сердечных сокращений за счет активации симпатической нервной системы, которая заставляет ваше сердце работать на высокой скорости. «Наши результаты показывают, что аналогичный эффект возникает и при воздействии света во время ночного сна», – объясняет Зи.

«Даже если вы спите, ваша вегетативная нервная система активируется. Это плохо. Обычно частота сердечных сокращений вместе с другими сердечно-сосудистыми параметрами ниже ночью и выше днем», – добавляет соавтор исследования Даниэла Гримальди.

Как объясняют исследователи, существуют симпатическая и парасимпатическая нервные системы, которые регулируют нашу физиологию в течение дня и ночи. Cимпатическая нервная система усиливает обмен веществ, повышает возбуждаемость большинства тканей, мобилизует силы организма на активную деятельность. Парасимпатическая система способствует восстановлению израсходованных запасов энергии, регулирует работу организма во время сна.

Ученые исследовали физические показатели участников эксперимента после одной ночи сна при при 100 люксах (умеренное освещение) по сравнению с 3 люксами (тусклое освещение).

Они заметили, что умеренное воздействие света заставляло тело переходить в состояние повышенной готовности, называемое симпатической активацией. В этом состоянии увеличивается частота сердечных сокращений, а также сила, с которой сердце сокращается, и скорость, с которой кровь поступает в наши кровеносные сосуды для притока насыщенной кислородом крови.

Исследователи также обнаружили, что резистентность к инсулину возникает уже на следующее утро после того, как люди провели ночь в освещенной комнате. При инсулинорезистентности глюкозе сложно проникнуть в ткани и поджелудочной железе приходится вырабатывать больше инсулина. Длительная работа в усиленном режиме приводит к износу β-клеток поджелудочной железы и постепенно продуцирование инсулина падает.

Сон: новые факты о главном читать

Как пишут ученые, воздействие искусственного света ночью во время сна является обычным явлением либо от внутренних светоизлучающих устройств, либо от источников засветки вне дома, особенно в крупных районах мегаполисов. А еще довольно много людей (до 40%) спят со включенной прикроватной лампой, ночником или работающим телевизором.

Рекомендация: использовать маски для глаз в случае, если вы не можете контролировать уровень внешнего освещения во время своего сна.

«Эти выводы важны для любого представителя современного общества, потому что присутствие света в помещениях и на улице по ночам становится все более распространенным», – резюмирует Зи.