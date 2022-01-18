Почему нельзя засыпать под телевизор?

Новое исследование ученых из Университета Зальцбурга показало, что человеческий мозг обращает внимание на незнакомые голоса во время сна, чтобы быть в курсе потенциальных угроз.

Для исследования ученые привлекли 17 добровольцев (14 женщин и трое мужчин) со средним возрастом 22 года. Ни у кого из них не наблюдалось никаких нарушений сна. Всех добровольцев снабдили полисомнографическим оборудованием на время полного ночного отдыха.

Полисомнография (ПСГ) измеряет мозговые волны, дыхание, мышечное напряжение, движения, сердечную деятельность и многое другое по мере прохождения различных стадий сна. Перед началом эксперимента участников попросили поддерживать регулярный цикл сна/бодрствования с восьмичасовым сном в течение как минимум четырех дней.

Затем они провели две ночи в лаборатории – первую они спали с полисомнографическим оборудованием, но не подвергались слуховой стимуляции. Во вторую ночь также записывались данные ПСГ, но на этот раз со слуховой симуляцией.