Почему от холода болят зубы?

Многие люди испытывают сильную боль от холода — например, когда в зубе образовалась дырка из необработанной полости. Но зубы также могут стать очень чувствительными к холоду из-за эрозии десен и кариеса.

Чтобы найти причину гиперчувствительности зубов ученые провели эксперименты на мышах, просверлив им коренные зубы под анестезией. Мыши с травмами зубов проявляют боль своим поведением: в частности, пьют на 300% больше воды с сахаром, чем их сородичи без таких травм.

В предыдущем исследовании группа исследователей обнаружила TRCP5 — белок, кодируемый геном TRCP5, который экспрессируется в нервах во многих частях тела. Их более раннее открытие позволило исследователям сосредоточиться на TRCP5 как на посреднике боли от холода.

Изучая генетически измененных мышей, у которых не было гена TRCP5, исследователи обнаружили, что мыши с поврежденными зубами не проявляли признаков боли и вели себя как мыши без травм зубов.