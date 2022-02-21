Почему сердечный приступ снижает вероятность болезни Паркинсона

Возможно, это связано с курением или повышенным уровнем холестерина.

Ученые в последние годы находят все больше свидетельств, что одни болезни могут снижать вероятность возникновения других. Очередную такую загадочную закономерность обнаружили исследователи из Дании. Они выяснили, что вероятность возникновения болезни Паркинсона ниже у тех людей, кто пережил сердечный приступ.

Исследователи основывались на данных более миллиона человек в системе здравоохранения Дании, изучаемых в период с 1995 по 2016 годы. У 182 тысяч из них случался сердечный приступ, который пациентам удалось пережить. Контрольная групп из 910 тысяч человек не сталкивалась с сердечными приступами.

Ученые подсчитали, что снижение риска болезни Паркинсона среди «сердечников» составило около 20 процентов. Аналогично на 28 процентов снизилась вероятность паркинсонизма – неврологического синдрома, чаще всего проявляющегося при болезни Паркинсона.

«Риск болезни Паркинсона, по-видимому, снижен у этих пациентов по сравнению с населением в целом», – Йенс Сундбёлль, ведущий автор исследования из Университетской больницы Орхуса в Дании.

Как отмечают исследователи, и сердечные приступы, и болезнь Паркинсона имеют сложный набор факторов риска, и возможно, ответ на вопрос, как они взаимосвязаны, лежит где-то среди них.

Некоторые классические факторы, при которых человеку может грозить сердечный приступ, включают курение, высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и диабет второго типа. Ранее эти же факторы связывали с более низким риском развития болезни Паркинсона, однако ученым только предстоит выяснить точные факторы снижения такого риска.

Тем не менее, некоторые факторы риска у сердечных приступов и болезни Паркинсона одинаковы. Они оба более вероятны у пожилых людей и менее вероятны у людей, которые пьют больше кофе и более физически активны.

Исследователи говорят, что их работа подсказывает, на чем следует сосредоточить свое внимание людям, выздоравливающим после сердечного приступа.

«Для врачей, лечащих пациентов после сердечного приступа, эти результаты показывают, что реабилитация сердца должна быть сосредоточена на предотвращении ишемического инсульта, сосудистой деменции и других сердечно-сосудистых заболеваний, таких как новый сердечный приступ и сердечная недостаточность», – Йенс Сундбёлль.

Будущие исследования также должны учитывать влияние курения и высокого уровня холестерина на взаимосвязь между выжившими после сердечного приступа и снижением риска болезни Паркинсона, что не рассматривалось в этом исследовании, пишут ученые.