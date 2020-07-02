Почему сладкая газировка убивает?
Ученые из университета Тафтса в Бостоне провели исследование (2015), результаты которого опубликованы в журнале Circulation. В рамках научной работы рассматривалось влияние сладких газированных напитков (включая спортивные и энергетические) на возникновение и развитие проблем с сердцем, ожирения, рака и диабета. Медики использовали и собственные данные, и итоги множества исследований, проводившихся на протяжении минувших 30 лет.
Как оказалось, от заболеваний, вызванных злоупотреблением сладкой газировкой, по всему миру умирает до 184 000 человек. На долю сахарного диабета 2 типа в этой статистике приходится 133 000 смертей; для сердечно-сосудистых заболеваний показатель — на уровне 45 000, для рака — 6 450.
В общей сложности были рассмотрены истории болезни 611 000 человек из более чем 50 стран мира. При этом из числа 20 стран-«рекордсменов» восемь расположены в Латинской Америке и Карибском бассейне, и именно там сладкая газировка особенно популярна.
В Мексике сладкие напитки являются причиной около 30% смертей людей в возрасте до 45 лет; кроме того, в этой стране более 10% населения имеет диабет. Граждане США в среднем употребляют 22,2 чайные ложки сахара в день (355 калорий) в день, и в основном — благодаря подслащенным напиткам.
Медики подчеркивают, что производители этой продукции добавляют сахар лишь для улучшения вкуса, и вместо питательной ценности человек получает избыток калорий, что, в свою очередь, приводит к увеличению веса и сердечно-сосудистым проблемам. А в Японии, напротив, где на пике популярности находится чай без сахара, смертность от болезней, вызванных сладкими напитками, крайне низка.
Ученые говорят о том, что необходимо срочно предпринимать меры по изменению ситуации. Работа должна вестись со стороны правительства: ведь нынешние молодые потребители газировки спустя десятки лет станут тяжело больными пожилыми людьми. Должна быть усилена просветительная работа среди населения. И если человек не способен отказаться от сладкого напитка в пользу несладкого чая — он может найти и другие полезные альтернативы: например, фрукты и соки из них.
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