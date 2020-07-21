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Человек

Почему в день рождения высок риск смерти?

Анастасия Баринова
21 июля 2020
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Фото: Will Clayton
День рождения – не всегда самый веселый день в году. Согласно результатам исследования американских ученых, шанс умереть в это время выше, чем в любой другой день года.

Анализом статистических данных занимались специалисты из Университета Чикаго. В рамках научной работы рассматривались случаи смерти 25 миллионов человек в возрасте старше 14 лет за период c 1998 по 2011 годы. Из этого числа 73 266 человек скончались в собственный день рождения.

Риск гибели в праздничный день ученые связывают с двумя основными факторами. При наличии у человека депрессии именно в день рождения остро чувствуется одиночество, что может подтолкнуть его к самоубийству. Кроме того, излишества во время вечеринок — такие, как алкоголь или психотропные вещества — приводят к несчастным случаям.

Более высокий уровень смертности приходится также на выходные дни. В особой группе риска — люди до 29 лет: именно в этом возрастном срезе отмечено наибольшее число смертей в выходные и дни рождения. Ученые поясняют, что в эти периоды люди отклоняются от привычного режима и ведут себя иначе, а молодежь, что не удивительно, пускается в особо опасные авантюры.

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