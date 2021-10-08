Почему зубы мудрости у людей появляются так поздно: новое исследование

Для исследования ученые создали трехмерные биомеханические модели черепов у 21 вида различных приматов, от лемуров до горилл. В сочетании с подробностями о темпах роста челюстей у этих видов их интегративные модели выявили точные пространственные отношения и временную синхронность каждого появляющегося коренного зуба в контексте растущей и смещающейся жевательной системы, пишут ученые.

Одним из главных факторов, ограничивающих время появления зубов, является пространство. Иными словами, если челюсть недостаточно велика для зубного набора взрослого размера, нет смысла в их появлении. Кроме того, зубы поддерживаются множеством мышц и костей, которые обеспечивают достаточное давление, чтобы безопасно измельчать нашу пищу.

Задние коренные зубы у приматов располагаются прямо перед двумя височно-нижнечелюстными суставами, которые вместе образуют шарнир между челюстью и черепом. В отличие от других суставов нашего тела, два шарнира должны работать синхронно друг с другом. Им также необходимо приложить изрядную силу к одной или нескольким точкам, чтобы безопасно кусать и жевать.