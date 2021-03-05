Почти миллиард тонн продовольствия был выброшен за 2019 год

Согласно новому исследованию ООН, проведенному в поддержку глобальных усилий по сокращению издержек продуктов питания, около 931 миллиона тонн продовольствия, или 17% от общего количества продуктов питания, доступных потребителям в 2019 году, было отправлено в мусорные баки домашних хозяйств, розничных торговцев, ресторанов и других предприятий общественного питания.
В Докладе об индексе пищевых отходов за 2021 год, подготовленном Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) и партнерской организацией WRAP, рассматриваются пищевые отходы, возникающие в торговых точках, ресторанах и домах, включая как продукты питания, так и несъедобные части, такие как кости и ракушки.
В отчете представлены наиболее полные на сегодняшний день данные по сбору, анализу и моделированию пищевых отходов, а также предлагается методология для стран по измерению пищевых отходов. Было выявлено 152 точки сбора данных о пищевых отходах в 54 странах.
В отчете делается вывод, что почти в каждой стране, в которой измерялись пищевые отходы, они были значительными, независимо от уровня доходов. Он показывает, что большая часть этих отходов поступает из домашних хозяйств, которые выбрасывают 11% от общего количества продуктов питания, доступных на этапе потребления в цепочке поставок. В сфере общественного питания и розничной торговли отходы составляют 5% и 2% соответственно.
На глобальном уровне на душу населения приходится 121 килограмм выброшенных продуктов питания. Отчет также включает региональные и национальные оценки на душу населения.
Пищевые отходы имеют серьезные экологические, социальные и экономические последствия. Например, в то время, когда меры по борьбе с изменением климата все еще недостаточны, 8-10% глобальных выбросов парниковых газов связаны с продуктами питания, которые не потребляются.
По словам Андерсона, если мы хотим серьезно заняться решением проблемы изменения климата, утраты природы и биоразнообразия, загрязнения и отходов, предприятия, правительства и граждане всего мира должны внести свой вклад в сокращение пищевых отходов.
Согласно отчету UNEP, в 2019 году от голода пострадали 690 миллионов человек и ожидается, что их число резко вырастет из-за COVID-19. При этом три миллиарда человек в мире не могут позволить себе здоровое питание.
Новые глобальные оценки пищевых отходов на уровне потребителей были получены на основе имеющихся данных и экстраполяций, основанных на оценках, наблюдавшихся в других странах. Поскольку 75% населения мира проживает в странах, где оценка пищевых отходов непосредственно отслеживается на уровне домохозяйств, достоверность оценки в этом секторе выше.