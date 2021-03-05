Почти миллиард тонн продовольствия был выброшен за 2019 год

Согласно новому исследованию ООН, проведенному в поддержку глобальных усилий по сокращению издержек продуктов питания, около 931 миллиона тонн продовольствия, или 17% от общего количества продуктов питания, доступных потребителям в 2019 году, было отправлено в мусорные баки домашних хозяйств, розничных торговцев, ресторанов и других предприятий общественного питания.

В Докладе об индексе пищевых отходов за 2021 год, подготовленном Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) и партнерской организацией WRAP, рассматриваются пищевые отходы, возникающие в торговых точках, ресторанах и домах, включая как продукты питания, так и несъедобные части, такие как кости и ракушки.

В отчете представлены наиболее полные на сегодняшний день данные по сбору, анализу и моделированию пищевых отходов, а также предлагается методология для стран по измерению пищевых отходов. Было выявлено 152 точки сбора данных о пищевых отходах в 54 странах.