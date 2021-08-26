Почти треть современных людей обладает дополнительной артерией

Почти треть современных людей имеет дополнительный канал сосудистой ткани, протекающий под их запястьем. Исследователи из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды в Австралии, обнаружившие эту особенность, утверждают, что эта тенденция может стать обычным явлением для человечества всего через несколько поколений.
Речь в исследовании идет об артерии, которая проходит по центру наших предплечий, но обычно исчезает, когда человеческий плод развивается в утробе матери.
По словам Лукаса, дополнительная артерия встречалась примерно у 10 процентов людей, родившихся в середине 1880-х годов, тогда как у людей, появившихся на свет в конце ХХ века этот сосуд встречается в три раза чаще. Ученые отмечают, что с точки зрения эволюции это значительный рост за довольно короткий период времени.
Срединная артерия формируется на раннем этапе развития человеческого плода, транспортируя кровь по центру наших рук, что стимулирует их своевременный рост. Примерно через восемь недель она регрессирует, уступая свою функцию двум другим сосудам — лучевой и локтевой артериям. Однако анатомам давно известно, что отмирание срединной артерии не происходит в обязательном порядке.
Чтобы понять степень распространенности этого кровеносного русла ученые исследовали конечности 80 трупов австралийцев европейского происхождения и сравнили полученные данные со сведениями анатомов более ранних периодов.
«Тот факт, что сегодня артерии, кажется, в три раза чаще встречаются у взрослых, чем более века назад, является поразительной находкой, которая предполагает, что естественный отбор отдает предпочтение тем, кто удерживает этот лишний кусок крови», — пишут исследователи.
Мы могли бы представить, что наличие устойчивой средней артерии может дать ловким пальцам или сильным предплечьям надежный прилив крови еще долгое время после нашего рождения. Тем не менее, наличие его также подвергает нас большему риску синдрома запястного канала, дискомфортного состояния, из-за которого мы менее способны использовать свои руки, отмечают авторы работы.
Чтобы выявить факторы, которые играют важную роль в выборе процессов для устойчивой срединной артерии, потребуется гораздо больше исследований, пишут ученые.