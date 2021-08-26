Почти треть современных людей обладает дополнительной артерией

По словам Лукаса, дополнительная артерия встречалась примерно у 10 процентов людей, родившихся в середине 1880-х годов, тогда как у людей, появившихся на свет в конце ХХ века этот сосуд встречается в три раза чаще. Ученые отмечают, что с точки зрения эволюции это значительный рост за довольно короткий период времени.

Срединная артерия формируется на раннем этапе развития человеческого плода, транспортируя кровь по центру наших рук, что стимулирует их своевременный рост. Примерно через восемь недель она регрессирует, уступая свою функцию двум другим сосудам — лучевой и локтевой артериям. Однако анатомам давно известно, что отмирание срединной артерии не происходит в обязательном порядке.

Чтобы понять степень распространенности этого кровеносного русла ученые исследовали конечности 80 трупов австралийцев европейского происхождения и сравнили полученные данные со сведениями анатомов более ранних периодов.