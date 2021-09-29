Полезен ли холодный душ на самом деле? Что говорит современная наука

Холодный душ по утрам — довольно неприятный способ начинать день. Тем не менее, у многих возникло искушение принять эту привычку, потому что погружение в холодную воду имеет много предполагаемых преимуществ для здоровья, как физического, так и психического.
Холодный душ впервые нашел массовое применение в начале XIX века. Тогда врачи психиатрических больниц применяли его для пациентов, чтобы «охладить горячий воспаленный мозг, вселить страх и обуздать безудержную волю». Но со временем практика принятия холодного душа перешла к обычному населению, поскольку сопровождалась сообщениями о пользе для здоровья.
Ученые из Нидерландов решили проверить, действительно ли холодный душ полезен и провели масштабное исследование. Они привлекли к эксперименту более трех тысяч человек и разделили их на четыре группы. Одних попросили каждый день принимать теплый душ, вторых — заканчивать этот прием 30 секундами под холодной водой, третьих — 60 секундами холодной воды, а четвертых — 90 секундами. Участников попросили следовать этому протоколу в течение месяца.
После трехмесячного периода последующего наблюдения исследователи обнаружили, что в группах, которые принимали холодный душ, количество отпусков по болезни на работе сократилось на 29 процентов. Интересно, что продолжительность пребывания в холодной воде не повлияла на отсутствие болезни.
Причина, по которой поток холодной воды может помогать людям не болеть, не ясна, но некоторые исследования показывают, что холодный душ может иметь какое-то отношение к укреплению иммунной системы. Исследование, проведенное в Чехии, показало, что погружение в холодную воду три раза в неделю в течение шести недель, немного укрепляло иммунную систему испытуемых. Однако для подтверждения этих выводов необходимы новые и большие исследования.
Холодная вода также активирует симпатическую нервную систему, часть нервной системы, которая управляет автоматическими физиологическими реакциями на события, которые воспринимается как опасные, стрессовые или пугающие. Во время холодного душа повышается уровень гормона норадреналина. Это, скорее всего, вызывает увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления, наблюдаемое при погружении людей в холодную воду, и связано с предполагаемыми улучшениями здоровья.
Также было показано, что погружение в холодную воду улучшает кровообращение. При воздействии холодной воды приток крови к коже снижается, а затем снова восстанавливается.
Есть также некоторые свидетельства того, что холодный душ может помочь похудеть. Одно из исследований показало, что погружение в холодную воду при температуре 14 °C увеличивает метаболизм на 350%.
Помимо физических преимуществ, холодный душ может принести пользу и психическому здоровью. Существует мнение, что погружение в холодную воду вызывает повышенную умственную активность.
Холодный душ также может помочь облегчить симптомы депрессии. Предлагаемый механизм состоит в том, что из-за высокой плотности рецепторов холода в коже холодный душ посылает огромное количество электрических импульсов от периферических нервных окончаний в мозг, что может иметь антидепрессивный эффект.
Однако ученые предупреждают, что холодный душ может быть опасен для людей с сердечными заболеваниями, спровоцировав сердечный приступ или нарушение сердечного ритма, поскольку внезапный поток холодной воды является стрессом для организма.