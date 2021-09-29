Полезен ли холодный душ на самом деле? Что говорит современная наука

Холодный душ по утрам — довольно неприятный способ начинать день. Тем не менее, у многих возникло искушение принять эту привычку, потому что погружение в холодную воду имеет много предполагаемых преимуществ для здоровья, как физического, так и психического.

Холодный душ впервые нашел массовое применение в начале XIX века. Тогда врачи психиатрических больниц применяли его для пациентов, чтобы «охладить горячий воспаленный мозг, вселить страх и обуздать безудержную волю». Но со временем практика принятия холодного душа перешла к обычному населению, поскольку сопровождалась сообщениями о пользе для здоровья.

Ученые из Нидерландов решили проверить, действительно ли холодный душ полезен и провели масштабное исследование. Они привлекли к эксперименту более трех тысяч человек и разделили их на четыре группы. Одних попросили каждый день принимать теплый душ, вторых — заканчивать этот прием 30 секундами под холодной водой, третьих — 60 секундами холодной воды, а четвертых — 90 секундами. Участников попросили следовать этому протоколу в течение месяца.

После трехмесячного периода последующего наблюдения исследователи обнаружили, что в группах, которые принимали холодный душ, количество отпусков по болезни на работе сократилось на 29 процентов. Интересно, что продолжительность пребывания в холодной воде не повлияла на отсутствие болезни.