Полигамия опасна для сердца мужчины

Исследование провела группа медиков из Саудовской Аравии, его результаты в рамках Азиатского конгресса кардиологов в Абу-Даби представил доктор Амин Даулах (Amin Daoulah). В этом регионе многоженство является нормой и с правовой, и с культурной точек зрения; мужчине разрешается иметь до четырех жен одновременно.

Саудовские кардиологи обследовали 687 мужчин, обращавшихся за проверкой здоровья сердца в клиники этой страны, а также ОАЭ. Средний возраст опрошенных составлял 59 лет. 68% из них имели одну жену, 19% — две, 10% — три, и 3% — четыре.

Более половины из числа всех участников исследования имели высокое кровяное давление и диабет, и почти половина страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большинство полигамных мужчин проживали в сельской местности и были старше представителей моногамных семей.

По результатам сравнения выяснилось, что у мужчин, содержащих более одной жены, в 4,6 раз выше риск сужения коронарных артерий, а риск множественного сужения артерий выше в 2,6 раз. В первую очередь это объясняется стрессом: каждую из своих жен, а также своих детей, мужчина должен обеспечивать на одном уровне, уделяя всем одинаковое внимание. С такой задачей справится не каждый обладатель даже богатырского здоровья. В итоге огромное количество обязанностей и стресс дают слишком большую нагрузку на сердце.

Вместе с тем, авторы исследования подчеркивают, что вряд ли вина лежит на одной полигамии. Не исключено, что на шансы заболеть влияет совокупность и других факторов — таких как генетика, диета и атмосфера в семье.

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