Популярные средства от похмелья обвинены в неэффективности

Группа ученых из Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона и Фонда Модсли NHS Foundation Trust провела специализированное исследование и выяснила, что не существует «убедительных научных доказательств», что так называемые лекарства от похмелья обладают какой-либо эффективности.

Они напоминают, что лучший способ предотвратить симптомы похмелья — это полностью избегать употребления алкоголя или употреблять в умеренных количествах.

В список веществ и добавок, которые подверглись изучению команды, попали кловинол, красный женьшень, куркумин, пробиотик Duolac ProAP4, L-цистеин, тиамин, пиридоксин, аскорбиновая кислота, локсопрофен, SJP-001 (напроксен и фексофенадин), экстракт конфетного дерева, экстракт элеутерококка, экстракт артишока, сок корейской груши, препарат Morning-Fit (сухие дрожжи, нитрат тиамина, гидрохлорид пиридоксина и рибофлавин), пропранолол, толфенамовая кислота, пиритинол и хлорметиазол.