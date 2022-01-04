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Человек

Популярные средства от похмелья обвинены в неэффективности

National Geographic Россия
04 января 2022
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Фото: pxhere.com
Ученые предупреждают, что единственным надежным способом оградить себя от похмелья, остается ограничение в употреблении алкоголя.

Группа ученых из Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона и Фонда Модсли NHS Foundation Trust провела специализированное исследование и выяснила, что не существует «убедительных научных доказательств», что так называемые лекарства от похмелья обладают какой-либо эффективности. 

Они напоминают, что лучший способ предотвратить симптомы похмелья — это полностью избегать употребления алкоголя или употреблять в умеренных количествах. 

В список веществ и добавок, которые подверглись изучению команды, попали кловинол, красный женьшень, куркумин, пробиотик Duolac ProAP4, L-цистеин, тиамин, пиридоксин, аскорбиновая кислота, локсопрофен, SJP-001 (напроксен и фексофенадин), экстракт конфетного дерева, экстракт элеутерококка, экстракт артишока, сок корейской груши, препарат Morning-Fit (сухие дрожжи, нитрат тиамина, гидрохлорид пиридоксина и рибофлавин), пропранолол, толфенамовая кислота, пиритинол и хлорметиазол. 

«Наше исследование показало, что доказательства об этих средствах от похмелья очень низкого качества, и существует необходимость в более тщательной оценке», – авторы исследования.

В своей работе, опубликованной в первые часы Нового года в научном журнале Addiction, ученые оценили 21 плацебо-контролируемое рандомизированное испытание средств от похмелья. 

Хотя некоторые исследования показали статистически значимое улучшение симптомов похмелья, все доказательства были очень низкого качества, как правило, из-за методологических ограничений или неточных измерений, отмечают ученые. 

Кроме того, ни в одном из каких-либо двух отдельно взятых исследованиях не сообщалось об одном и том же лекарстве от похмелья, и результаты не были воспроизведены независимо. Три четверти всех включенных исследований (16 из 21, или 76 процентов) предоставили данные о размерах выборки менее 30 участников.

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Из 386 проанализированных участников только 149 (38,6 процента) были женщинами, а восемь включенных испытаний (38 процентов) были проведены исключительно с участием мужчин.

Различия во влиянии алкоголя на мужчин и женщин хорошо задокументированы. Например, если женщина и мужчина пьют одинаковое количество алкоголя, уровень алкоголя в крови женщины почти всегда будет выше, чем у мужчины.

Что касается методов, наблюдались значительные различия в типе алкоголя, который давали участникам, и в том, давали ли его вместе с едой, что, вероятно, повлияло на результаты.

По мнению ученых, будущие исследования должны быть более строгими в своих методах, например, с использованием проверенных шкал для оценки симптомов похмелья.

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