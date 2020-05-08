Последние голоса Второй мировой

Он выжил в одной из самых кровопролитных битв в истории человечества. Он смотрел Адольфу Гитлеру в глаза и спал в нескольких метрах от бомбы, которая чуть не унесла жизнь фюрера. 98-летний ветеран Вермахта любит повторять: «Не иначе как всю жизнь за мной присматривали целые эскадрильи ангелов-хранителей».

Назначенный летом 1940 года в немецкий танковый полк, Шёнбек чувствовал себя бойцом лучшей в мире армии. Целый год его подразделение бесчинствовало на советской территории. В августе 1942-го танк Шёнбека поднялся на вершину холма над Сталинградом: Ханс возглавлял тогда танковую роту – в неполные 20 лет. Следующие пять месяцев изменили все – и для Германии, и для Ханса-Эрдмана Шёнбека. Сотни тысяч немцев были отрезаны от путей снабжения. С приходом зимы ситуация стала катастрофической. Шёнбек и его бойцы разбирали на дрова частные дома, оставляя людей замерзать без крова посреди сугробов. Его танки стояли без топлива, его люди умирали от голода, а сам Ханс из здоровяка превратился в бледную тень: весил он 45 килограммов. Шёнбека охватило незнакомое дотоле чувство – сомнение.

Холодными ночами молодой офицер слышал, как его подчиненные проклинают Гитлера за то, что тот бросил их. Месяцами раньше подобные слова могли означать только одно: смертную казнь. Теперь он молча соглашался с этими проклятьями. 19 января 1943 года Шёнбека ранило артиллерийским снарядом. Какой-то сержант втащил офицера в немецкий бомбардировщик. Так Ханс стал одним из немногих немецких военных, эвакуированных из-под Сталинграда.

Через 10 месяцев после невероятного спасения его назначили сопровождать свиту Гитлера на улицах Бреслау (ныне Вроцлав, Польша). Шёнбек вспоминает, как бросился открывать дверцу машины фюрера, вытянулся по стойке смирно и отдал честь. Проследовав за Гитлером в зал заседаний, Ханс помрачнел, вспомнив о погибших в Сталинграде людях. Он коснулся пистолета на поясе, но в голове промелькнуло: «Сделай сейчас это – и непременно умрешь. А потом они убьют всю твою семью». И не решился.

...Шёнбека определили в разведывательное подразделение на секретной базе, где располагался штаб Гитлера. Он вспоминает, как однажды его командир задал странный вопрос: «Если случится что-то серьезное, мы можем рассчитывать на тебя, верно?». Позже Ханс узнал, что его сослуживцы замышляли покушение на Гитлера, а сосед по койке прятал взрывчатку в их комнате. Но бывший танкист держался особняком.

«В этом вся суть жизни в условиях диктатуры, – говорит Ханс. – Никогда не знаешь, кому можно доверять». Когда заговор провалился, началась кровавая зачистка. «Одним из первых повесили моего соседа по комнате», – вспоминает Шёнбек. После войны Ханс переехал в Мюнхен и устроился на работу в одну быстро развивавшуюся в послевоенные годы автомобильную компанию. Он поднялся по служебной лестнице и в 1980-х возглавил немецкую Ассоциацию автомобильной промышленности. «Я выжил, – говорит Шёнбек. – И это бесценный дар».