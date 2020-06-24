Принятие решений сопровождается изменением размера зрачков
Добровольцам предлагалось ответить на множество вопросов, подразумевающих только утвердительный или отрицательный ответы. При этом фиксировалась динамика изменения размера зрачков. Выяснилось, что когда участник эксперимента отвечает «да», зрачок расширяется, а в случае отрицания зрачок сужается.
В несколько усложненной задаче требовалось отвечать наоборот, то есть соглашаться при желании возразить, или отвечать «нет», когда на самом деле испытуемый согласен с утверждением. В этом случае при ложном ответе «да» зрачок также расширялся, притом значительно больше, чем при искреннем ответе. Исследователи пришли к выводу, что размер зрачка во время принятия решений напрямую связан с психическим состоянием человека и работой его мозга.
Исследующий те же связи эксперимент проводили ученые из Массачусетского технологического института. Им требовалось доказать или опровергнуть данные неврологов о том, что человеку требуется всего 100 миллисекунд (тысячных долей секунды) на то, чтобы рассмотреть и идентифицировать изображение. Добровольцам показывали фотографии, при этом на каждый снимок испытуемый смотрел на протяжении всего 13-80 тысячных долей секунды. По результатам выяснилось, человеку вполне достаточно 13 миллисекунд на то, чтобы идентифицировать тот или иной образ.
Мозг старается помочь самому себе быстрее и точнее обрабатывать изображения, передавая сигнал глазам, а роль зрения заключается не только в передаче данных к мозгу, но и в том, чтобы способствовать скорейшей обработке этой информации.
Это открытия впоследствии могут иметь самое широкое применение, и, в первую очередь, в сфере безопасности — например, при полицейских допросах или при проверках подозрительных личностей в аэропортах.
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