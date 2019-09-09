Психологический эксперимент: что произойдет, если смотреть другому человеку в глаза 10 минут

В 2015 году психологи из Италии выяснили, как вызвать измененное состояние сознания (ИСС) без употребления наркотиков. Они попросили 20 добровольцев сидеть и смотреть друг другу в глаза в течение десяти минут без перерыва.

Мало того, что обманчиво простой эксперимент принес волонтерам странный опыт нахождения «вне своего тела», он также заставил их наблюдать галлюцинации: монстров, их родственников и самих себя в лице их партнера.

Участники эксперимента сидели в плохо освещенной комнате на расстоянии метра друг от друга и смотрели в глаза партнера в течение десяти минут. Освещение в комнате было достаточно ярким, чтобы добровольцы могли легко разглядеть черты лица своего партнера, но одновременно и вполне низким, чтобы уменьшить их общее восприятие цвета.

Контрольной группе из еще 20 добровольцев было предложено сидеть и смотреть в течение десяти минут на глухую стену. Ни одному из участников не сказали о цели эксперимента.

Затем участники заполнили анкеты о своих ощущениях. Выяснилось, что люди, смотревшие друг другу в глаза, испытывали симптомы диссоциации, в том числе потерю связи с реальностью и чувства времени, изменения в восприятии звука и цвета. Почти все добровольцы сообщили о галлюцинациях во время эксперимента.

«90 процентов участников видели искаженные черты лица партнера, 75 процентов сказали, что видели какого-то монстра, половина наблюдала черты собственного лица на лице партнера, а 15 процентов увидели лица родственников или друзей», – говорится в отчете психологов. Их исследование опубликовано в журнале Psychiatry Research.

Люди, просто смотревшие в стену, также испытали некоторые симптомы диссоциации, но не увидели никаких галлюцинаций.

Еще в 2010 году психолог Джованни Капуто провел аналогичный эксперимент с 50 добровольцами, которые смотрели на себя в зеркало в течение 10 минут. Менее чем через минуту добровольцы начали видеть то, что Капуто называет «иллюзией странного лица».

Описания участников включали в себя деформации их собственных лиц; видение лиц живых или умерших родителей; архетипические лица, такие как старуха, ребенок или портрет предка; морды животных, например, кошки, свиньи или льва; даже фантастические и чудовищные существа.

«Все 50 участников сообщили о чувстве нереальности, когда столкнулись с лицом, которое внезапно показалось им незнакомым. Некоторые испытали сильные эмоции», – говорится в исследовании.

Ученые объясняют, что это, скорее всего, связано с так называемой нейронной адаптацией, которая объясняет, как наши нейроны могут замедлять или даже останавливать свою реакцию на неизменную стимуляцию. Это происходит, когда вы смотрите на любое место или объект в течение длительного периода времени – способность воспринимать и различать происходящее начнет медленно затухать, пока вы не моргнете или что-то перед вашими глазами не изменится.

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