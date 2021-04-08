Работа вакцины AstraZeneca во всей красе: визуализация

Используя криоэлектронную микроскопию, ученые получили изображения клеток, которые под действием вакцины AstraZeneca обросли шипами. Те очень похожи на шипы SARS-CoV-2 не только внешне, но и по составу.

Это свидетельствует об эффективности Vaxzevria в противостоянии коронавирусу. Узнайте о работе по созданию вакцин в таблетках.