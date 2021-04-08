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Человек

Работа вакцины AstraZeneca во всей красе: визуализация

Анастасия Баринова
08 апреля 2021
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Спайковые белки
Фото: University of Southampton
Британские ученые создали красочную модель, показывающую работу вакцины.

Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, разработанная компанией AstraZeneca, недавно была переименована в Vaxzevria, но даже ее создатели продолжают использовать прежнее имя. На фоне информации о побочных эффектах спрос на вакцину упал, и ученые стараются вернуть ей доверие. Новое исследование, проведенное специалистами Оксфордского и Саутгемптонского университетов, детально раскрывает механизм работы вакцины. Иллюстрации получились не только познавательными, но и очень красивыми.

«Вакцина AstraZeneca превращает клетки в «маленькие фабрики» для борьбы с Covid-19»,–  говорят ее авторы. Она использует генетически модифицированный аденовирус шимпанзе. В него были встроены гены коронавируса, отвечающие за формирование шиповидных белков (spike-protein, S-protein или S-белок), при помощи которых патоген проникает в клетку.

Когда в клетке оказывается векторная вакцина, начинается производство «шипов». Они содержат спайковый белок, имитируя наличие в организме вируса. Реагируя на это, иммунная система производит антитела, блокирующие этот белок. И если после этого в организм проникает настоящий SARS-CoV-2, иммунная система сможет распознать знакомый ей чужеродный белок и произведет антитела по отработанной технологии.

Используя криоэлектронную микроскопию, ученые получили изображения клеток, которые под действием вакцины AstraZeneca обросли шипами. Те очень похожи на шипы SARS-CoV-2 не только внешне, но и по составу. 

Это свидетельствует об эффективности Vaxzevria в противостоянии коронавирусу. Узнайте о работе по созданию вакцин в таблетках.

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