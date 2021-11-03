Распространенная бактерия оказалась смертельно опасна для эмбрионов и новорожденных
Исследователи из Великобритании и Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу по поводу распространенных бактерий, которые могут серьезно навредить беременной женщине и ее плоду. В новом отчете говорится, что инфекции, вызванные стрептококком группы B, были связаны с 46 000 случаев мертворождений, 91 000 смертей новорожденных и более 500 000 преждевременных родов во всем мире в прошлом году.
Стрептококки группы B – это круглые бактерии, которые обычно группируются в однолинейные цепочки. Хотя существует семь широких групп бактерий стрептококка, есть только один известный вид бактерий, принадлежащих к группе B – он зовется Streptococcus agalactiae. Эти бактерии обычно обитают в кишечнике и влагалище почти у трети человечества, при этом обычно они не вызывают никаких болезней.
Однако во время беременности бактерии могут мигрировать в другие области организма, например, в мочевыводящие пути. Они также могут передаваться плоду в утробе матери или новорожденному во время родов или в первые недели жизни.
🆕 WHO-@LSHTM reveals the alarming 🌐 impact of Group B #streptococcus (GBS) leading to— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2021
🚨 around 150,000 deaths of babies each year
🚨 over 500,000 preterm births
🚨 significant long-term disability
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Инфекции мочевыводящих путей у родителей могут повысить риск преждевременных родов, в то время как инфекции плаценты и околоплодных вод повышают риск преждевременных родов, мертворождений, смерти новорожденных и врожденных дефектов. Стрептококки группы B у инфицированных новорожденных могут вызывать сепсис, который быстро охватит весь организм и приведет к летальному исходу.
Инфекция давно известна как частая причина сепсиса новорожденных. Но в 2017 году исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, ВОЗ и других учреждений предприняли первую попытку количественно оценить вред этих бактерий. По их оценкам, около 150 000 случаев мертворождения и смерти новорожденных в год «лежат на совести» стрептококка группы B.
В новом отчете впервые оценивается количество преждевременных родов, вызванных бактериями. Это не только повышает риск смерти новорожденных, но и приводит к долгосрочным осложнениям, таким как задержка развития и врожденные дефекты.
В общей сложности около 20 миллионов беременных женщин в 2020 году подвергались воздействию стрептококков группы В, что сильно повышало риск серьезной инфекции. Оценки случаев мертворождений и новорожденных в 2020 году были примерно такими же, как и в 2017 году. Но теперь стало известно, что эти инфекции способствовали 518 000 преждевременных родов в прошлом году.
Бактериями были инфицированы почти 400 000 новорожденных, и лишь 40 000 из них удалось выжить с неврологическими нарушениями. Исследователи отмечают, что наибольшему риску подвергались беременные женщины и дети в странах с низким и средним уровнем доходов, особенно в Африке.
Беременным с положительным результатом на стрептококк группы B теперь назначают профилактические антибиотики для предотвращения передачи инфекции новорожденному. Но эксперты отмечают, что антибиотики не могут предотвратить большинство случаев мертворождения и преждевременных родов, связанных с инфекцией, и при этом не обходится без побочных эффектов.
Авторы отчета говорят, что наиболее многообещающим долгосрочным решением для лечения стрептококка группы B является вакцина, которую можно сделать на ранних сроках беременности. По их оценкам, эффективная вакцина, предоставляемая даже 70 процентам беременных, предотвратит около 50 000 смертей и более 170 000 преждевременных родов в год. На данный момент в процессе исследований находится несколько экспериментальных вакцин-кандидатов, но пока не существует одобренной эффективной вакцины.