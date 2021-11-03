Распространенная бактерия оказалась смертельно опасна для эмбрионов и новорожденных

Исследователи из Великобритании и Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу по поводу распространенных бактерий, которые могут серьезно навредить беременной женщине и ее плоду. В новом отчете говорится, что инфекции, вызванные стрептококком группы B, были связаны с 46 000 случаев мертворождений, 91 000 смертей новорожденных и более 500 000 преждевременных родов во всем мире в прошлом году.

Стрептококки группы B – это круглые бактерии, которые обычно группируются в однолинейные цепочки. Хотя существует семь широких групп бактерий стрептококка, есть только один известный вид бактерий, принадлежащих к группе B – он зовется Streptococcus agalactiae. Эти бактерии обычно обитают в кишечнике и влагалище почти у трети человечества, при этом обычно они не вызывают никаких болезней.

Однако во время беременности бактерии могут мигрировать в другие области организма, например, в мочевыводящие пути. Они также могут передаваться плоду в утробе матери или новорожденному во время родов или в первые недели жизни.