Разработано устройство, которое может контролировать содержание снов

В тестовых экспериментах технологии приняли участие 49 добровольцев. Перед засыпанием приложение «призывало» их подумать о дереве. Затем датчики Dormio фиксировали момент, когда человек засыпал, и устройство пробуждало участников эксперимента на некоторое время. В этот момент они рассказывали, что видели во сне, а приложение записывало словесный отчет.

Хотя прототип системы все еще дорабатывается, результаты экспериментов позволяют предположить, что она, по-видимому, успешно влияет на сны и может в значительной степени документировать их содержание. 67% отчетов о сновидениях, собранных приложением упоминали ссылки на дерево после пробуждения.

Напротив, в отчетах о снах из контрольной группы, которых не побуждали «думать о дереве», деревьев практически не было упомянуто.

Исследователи отмечают, что Dormio и протокол сна могут использоваться для различных методов обучения, включая консолидацию памяти или в качестве инструмента, помогающего творчеству и решению проблем.

«Мы доказали, что инкубация сновидений приводит к увеличению творческого потенциала, проведя три теста на креативность, по объективным и субъективным показателям. Сон на определенную тему положительно влияет на творческий процесс после пробуждения. Это не удивительно в свете опыта таких деятелей культуры, как Мэри Шелли и Сальвадор Дали, которые черпали вдохновение из своих снов. Разница тут в том, что мы стимулируем это состояние целенаправленно», — заключает соавтор исследования Хаар Хоровиц.

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