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Человек

Разработано устройство, которое может контролировать содержание снов

Михаил Сысоев
30 июля 2020
Dormio
Фото: Oscar Rosello
Контроль над сновидениями — это вовсе не научная фантастика.

Специалисты лаборатории Media Lab при Массачусетском технологическом институте разработали устройство, которое обеспечивает то, что исследователи назвали «прицельной инкубацией снов». Оно получило название Dormio. 

Технология помогает записывать данные о сновидениях и задает снам определенную тематику, повторяя заданную информацию во время гипнагогии — пограничного состояния сознания перед засыпанием, во время которого человек все еще способен воспринимать звуки. 

Когда человек засыпает, надев устройство, оно отслеживает состояние гипнагогии и воспроизводит звуковые сигналы через соответствующее приложение. 

Dormio
Oscar Rosello Датчики Dormio

В тестовых экспериментах технологии приняли участие 49 добровольцев. Перед засыпанием приложение «призывало» их подумать о дереве. Затем датчики Dormio фиксировали момент, когда человек засыпал, и устройство пробуждало участников эксперимента на некоторое время. В этот момент они рассказывали, что видели во сне, а приложение записывало словесный отчет. 

Хотя прототип системы все еще дорабатывается, результаты экспериментов позволяют предположить, что она, по-видимому, успешно влияет на сны и может в значительной степени документировать их содержание. 67% отчетов о сновидениях, собранных приложением упоминали ссылки на дерево после пробуждения. 

Напротив, в отчетах о снах из контрольной группы, которых не побуждали «думать о дереве», деревьев практически не было упомянуто. 

Исследователи отмечают, что Dormio и протокол сна могут использоваться для различных методов обучения, включая консолидацию памяти или в качестве инструмента, помогающего творчеству и решению проблем.

«Мы доказали, что инкубация сновидений приводит к увеличению творческого потенциала, проведя три теста на креативность, по объективным и субъективным показателям. Сон на определенную тему положительно влияет на творческий процесс после пробуждения. Это не удивительно в свете опыта таких деятелей культуры, как Мэри Шелли и Сальвадор Дали, которые черпали вдохновение из своих снов. Разница тут в том, что мы стимулируем это состояние целенаправленно», — заключает соавтор исследования Хаар Хоровиц.

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