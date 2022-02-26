Развитие СДВГ у детей связали с загрязнением воздуха

Специалисты изучили истории болезни и условия жизни 37 000 детей.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – поведенческое расстройство, начинающееся в детском возрасте. В современном мире им страдает 5-10% детей и подростков.

Международная группа ученых занималась поиском причин, проверяя влияние загрязнения воздуха на этот аспект здоровья. Для исследования им были предоставлены данные о рождении в агломерации Большой Ванкувер за период с 2000 по 2001 годы: около 37 000 записей. Из них были выделены свидетельства обращения к врачам и получения рецептов с диагнозом СДВГ.

Процент зеленых насаждений в районе проживания участников был оценен с помощью новой и точной спутниковой метрики. Также учитывались такие факторы, как уровень шума и загрязнения воздуха (диоксид азота / NO 2 и твердые частицы / PM 2,5). Возможные связи были рассчитаны с использованием статистической модели, которая позволила определить соотношение рисков.

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Было найдено 1217 случаев СДВГ – это 4,2% от общей численности исследуемых. Дети, живущие неподалеку от парковых зон, имели СДВГ значительно реже, нежели их сверстники из менее зеленых частей города. Удалось даже найти потенциальное решение проблемы: достаточно увеличить количество зеленых насаждений на 12%, чтобы риск СДВГ уменьшился на 10%.

Влияет и воздух, загрязненный твердыми частицами: в частности, каждые дополнительные 2,1 мкг приводят к увеличению риска СДВГ на 11%. А вот уровень шума и диоксид азота заметного эффекта на развитие этого заболевания не оказали.

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