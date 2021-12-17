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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Человек

Ребенок в печени: редчайший случай внематочной беременности

Анастасия Баринова
17 декабря 2021
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Фото: Ye‑Yu Cai/Experimental and Therapeutic Medicine
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Фото: Ning Zhang/U.S. National Library of Medicine
В мировой практике задокументировано лишь около 40 подобных случаев.

Доктор Майкл Нарви, работающий в одной из больниц канадской провинции Манитоба, поделился необычной историей пациентки. Женщина обратилась к врачам, пожаловавшись на сбившийся менструальный цикл: на фоне 49-дневной задержки у нее началось кровотечение, длившееся две недели. Ультразвук показал, что она беременна, но плод развивается в ее печени. Это уникальная вариация внематочной беременности.

@nicu_musings

Where is this ectopic ##pregnancy ⁉️Believe it or not! ##doctor ##baby ##doctorsoftiktok ##fypシ ##foryoupage

♬ original sound - Dr Michael Narvey

«До этого случая я думал, что видел все», — говорит Майкл Нарви, и ему отвечает коллега из Индии. Доктор Каран Радж привел пример из своей практики: ему довелось наблюдать 27-летнюю женщину с 23-недельным плодом в правой доле печени.

@dr.karanr

Unexpected findings! @Dr Michael Narvey ##schoolwithdrkaran ##MyBrawlSuper

♬ Runaway by Kanye Piano - Henry Cantu

Внематочная беременность считается осложнением: прикрепление оплодотворенной яйцеклетки происходит вне полости матки, но другие органы к такой нагрузке не готовы. У матери чаще всего развиваются внутренние кровотечения, а ребенок, за редким исключением, является нежизнеспособным. Без своевременного вмешательства внематочная беременность даже может привести к смертельному исходу.

Внематочная беременность встречается примерно в 1-4% случаев от всех беременностей. В 98% случаев плод начинает формироваться в маточной трубе, и еще 2% приходится на яичники, шейку матки или в брюшную полость. С 1952 по 2020 годы насчитывался 41 пример печеночной беременности, и подобное развитие событий считается особенно опасным: смертность в 5-7 раз выше, чем при трубной внематочной беременности. Печень представляет собой структуру с большим количеством сосудов, поэтому любое давление приводит к массивному внутреннему кровотечению.

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Причина, по которой зигота вместо полости матки прививается в печени, не установлена, но общие факторы, увеличивающие риск внематочной беременности, врачам известны. Среди них — воспалительные заболевания органов малого таза, использование внутриматочной спирали, хирургические операции на трубах и даже курение.

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