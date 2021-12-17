Ребенок в печени: редчайший случай внематочной беременности

Доктор Майкл Нарви, работающий в одной из больниц канадской провинции Манитоба, поделился необычной историей пациентки. Женщина обратилась к врачам, пожаловавшись на сбившийся менструальный цикл: на фоне 49-дневной задержки у нее началось кровотечение, длившееся две недели. Ультразвук показал, что она беременна, но плод развивается в ее печени. Это уникальная вариация внематочной беременности.
@nicu_musings
Where is this ectopic ##pregnancy ⁉️Believe it or not! ##doctor ##baby ##doctorsoftiktok ##fypシ ##foryoupage♬ original sound - Dr Michael Narvey
«До этого случая я думал, что видел все», — говорит Майкл Нарви, и ему отвечает коллега из Индии. Доктор Каран Радж привел пример из своей практики: ему довелось наблюдать 27-летнюю женщину с 23-недельным плодом в правой доле печени.
@dr.karanr
Unexpected findings! @Dr Michael Narvey ##schoolwithdrkaran ##MyBrawlSuper♬ Runaway by Kanye Piano - Henry Cantu
Внематочная беременность считается осложнением: прикрепление оплодотворенной яйцеклетки происходит вне полости матки, но другие органы к такой нагрузке не готовы. У матери чаще всего развиваются внутренние кровотечения, а ребенок, за редким исключением, является нежизнеспособным. Без своевременного вмешательства внематочная беременность даже может привести к смертельному исходу.
Внематочная беременность встречается примерно в 1-4% случаев от всех беременностей. В 98% случаев плод начинает формироваться в маточной трубе, и еще 2% приходится на яичники, шейку матки или в брюшную полость. С 1952 по 2020 годы насчитывался 41 пример печеночной беременности, и подобное развитие событий считается особенно опасным: смертность в 5-7 раз выше, чем при трубной внематочной беременности. Печень представляет собой структуру с большим количеством сосудов, поэтому любое давление приводит к массивному внутреннему кровотечению.
Причина, по которой зигота вместо полости матки прививается в печени, не установлена, но общие факторы, увеличивающие риск внематочной беременности, врачам известны. Среди них — воспалительные заболевания органов малого таза, использование внутриматочной спирали, хирургические операции на трубах и даже курение.
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