Ребенок в печени: редчайший случай внематочной беременности

Внематочная беременность считается осложнением: прикрепление оплодотворенной яйцеклетки происходит вне полости матки, но другие органы к такой нагрузке не готовы. У матери чаще всего развиваются внутренние кровотечения, а ребенок, за редким исключением, является нежизнеспособным. Без своевременного вмешательства внематочная беременность даже может привести к смертельному исходу.

Внематочная беременность встречается примерно в 1-4% случаев от всех беременностей. В 98% случаев плод начинает формироваться в маточной трубе, и еще 2% приходится на яичники, шейку матки или в брюшную полость. С 1952 по 2020 годы насчитывался 41 пример печеночной беременности, и подобное развитие событий считается особенно опасным: смертность в 5-7 раз выше, чем при трубной внематочной беременности. Печень представляет собой структуру с большим количеством сосудов, поэтому любое давление приводит к массивному внутреннему кровотечению.