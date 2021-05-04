Роберт Баллард: исследователь морей, нашедший «Титаник»
«Будь самолет там, он бы его увидел», – говорит Роберт Баллард о четырехметровом безэкипажном надводном аппарате, запущенном с его 64-метрового исследовательского судна «Наутилус».
Роберт сидит у себя в каюте и показывает карту морского дна на экране своего компьютера. AVS (автономный надводный аппарат), снабженный многолучевым гидролокатором, прислал подводную фотографию: сейчас он огибает риф вокруг отдаленного атолла Никумароро в Тихом океане, там, где Роберт надеется найти Локхид 10 «Электра» – самолет Амелии Эрхарт.
Роберту 78 лет, он по-прежнему почетный исследователь National Geographic и до сих пор разгадывает загадки, ответы на которые скрывает океан. Баллард продолжает рассчитывать на новые сенсационные открытия – и это более чем через 40 лет после того, как он первым увидел гидротермальные жерла и «черных курильщиков», через 30 лет после обнаружения «Титаника» и почти через 20 лет после того, как нашел торпедный катер Джона Кеннеди времен Второй мировой. Летчик и писательница 39-летняя Амелия Эрхарт пропала более 80 лет назад, 2 июля 1837 года, в попытке первой в мире облететь землю вдоль экватора. Прежде чем отправиться на поиски в 2019 году, Роберт Баллард объявил: если ее самолет лежит где-то на морском дне, то он его непременно найдет.
Поиски самолета Амелии Эрхарт Баллард ведет с присущим ему упорством. Его внимание сосредоточено на северо-западной стороне семикилометрового острова: сделанная в 1937 году фотография рифа запечатлела нечто похожее на шасси «Электры». Дроны направили свои камеры на прибойные волны у рифа, AVS исследовал воды на глубине 230 метров, а два ROV (радиоуправляемых подводных аппарата), «Геркулес» и «Аргус», рассматривали зубчатые склоны на глубине почти 1500 метров. «Наутилус» с включенным многолучевым гидролокатором обошел остров пять раз, AVS – три, а дроны облетели его один раз. Роберт Баллард и его команда наблюдали за работой техники на мониторах.
Самолет Амелии Эрхарт они так и не нашли.
«Мы неплохо постарались», – говорит Роберт, напоминая, что найти «Титаник» в 1985 году ему удалось с третьей попытки, а «Бисмарк», крупнейший линкор нацистов, обнаруженный в 1989-м, – со второй. «Иногда получается сразу, – продолжает Роберт. – А иногда нужно время».
Роберт Баллард не позволяет неудачам (да и вообще ничему) тормозить его работу.
Но все же после 157 экспедиций легендарный исследователь Мирового океана готов подвести итог сделанному. Этой весной совместно с National Geographic Роберт публикует мемуары и выпускает документальный фильм. Его команда в «Фонде морских исследований» обеспечена финансированием на ближайшие 10 лет вне зависимости от того, будет Баллард руководить ею или нет.
В 12 лет Роберт увидел фильм «20 000 лье под водой» и был покорен образом таинственного капитана Немо, бороздившего океан на роскошной подлодке «Наутилус». Хотя все детство в Южной Калифорнии Боб провел на пляже, рыбачил и занимался бодисерфингом, ему и в голову не приходило, что в глубинах океана скрывается целый мир. Родителям Роберт сказал, что, когда вырастет, хочет стать капитаном Немо.
Но на пути от мечты к реальности встали школьные оценки. Роберт – средний ребенок в семье авиационного инженера и домохозяйки – плохо учился. Ему было сложно читать и писать, а домашние задания он делал в два раза дольше, чем его старший брат Ричард, который учился без проблем и со временем защитил диссертацию в области физики.
В жизни Роберта появилась цель, когда он решил стать океанографом – настоящим капитаном Немо. «Я знал, что, кроме собственного упрямства, мне не на что рассчитывать», – вспоминает он. Во время учебы в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре Баллард старался как мог, но он мечтал попасть в магистратуру Института океанографии Скриппса – а чтобы поступить туда, баллов ему не хватило.
Ситуацию спас Учебный центр резерва офицерского состава, куда Роберт поступил еще студентом. Когда подошло время службы, он попросил направить его во флот и вскоре получил приказ переехать в Массачусетс, чтобы служить офицером связи с такими исследовательскими организациями, как Институт океанографии в Вудс-Хоуле. В мемуарах Роберт Баллард спустя годы напишет: «Каким-то образом я вдруг очутился в идеальном для себя месте».
«Cейчас наш аппарат мирно опускается на дно расщелины в 2700 метров», – писал Роберт в своей первой статье для National Geographic в мае 1975 года. Так он описывал свое погружение во время экспедиции FAMOUS, находясь в тесном подводном аппарате «Алвин», принадлежавшем институту в Вудс-Хоуле. Эта франко-американская экспедиция первой в мире исследовала Срединно-Атлантический хребет – длиннейший горный хребет на планете. Роберт Баллард был в числе десяти ученых, привлеченных к проекту. Именно тогда он наблюдал доказательства теории тектонических плит, которая в то время считалась спорной.
Роберт уже тогда понимал, что ему важно смотреть на все своими глазами, а не строить догадки, сидя в кабинете. «Алвин», единственный американский подводный аппарат, который мог опускаться на глубину 3600 метров, был идеальным инструментом для научных изысканий, которые хотел проводить Баллард. Продолжать глубоководные исследования он мог только в Вудс-Хоуле с его «маленьким белым аппаратом». По окончании службы во флоте Роберт Баллард получил докторскую степень в Университете Род-Айленд и приступил к научной работе в Институте океанографии в Вудс-Хоуле.
В 1977 году Роберт присоединился к экспедиции на север Галапагосских островов, где ранее собранные образцы указали на странную концентрацию горячей воды. Роберт взял в экспедицию «Алвина» и новый «Ангус» – аппарат с тремя камерами мог погружаться на 6000 метров. Тогда ученые обнаружили гидротермальные жерла в дне океана, из которых выходит горячая вода.
А еще они обнаружили жизнь в самом неожиданном месте – на глубине 2700 метров, в полной темноте. Гигантские двустворчатые моллюски и длинные погонофоры вольготно чувствовали себя рядом с жерлами, из которых выходил сероводород. Эти морские обитатели жили за счет пахучего газа, благодаря уникальному процессу хемосинтеза. Роберт и его команда даже не подозревали, что такой процесс существует, пока не увидели его своими глазами.
Роберт Баллард решил найти способ предсказать, где могут появляться гидротермальные жерла. Двигаясь к этой цели, он открыл еще один до тех пор неизвестный феномен. Во время экспедиции неподалеку от Калифорнии его команда увидела нечто напоминавшее подводные трубы, из которых валил черный дым: позже эти гидротермальные источники срединно-океанических хребтов назвали черными курильщиками. Вода рядом с трубами была такой горячей, что расплавила кончик термометра «Алвина». А сам «дым» представляет собой взвесь соединений серы с железом, медью и цинком. Горячий раствор при контакте с холодной водой океана охлаждается и приводит с осаждению минералов. Они-то и образуют причудливую постройку: постепенно вокруг «дымящего» источника наращиваются твердые минеральные стенки.
National Geographic Россия №209, май 2021
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