Роберт Баллард: исследователь морей, нашедший «Титаник»

«Будь самолет там, он бы его увидел», – говорит Роберт Баллард о четырехметровом безэкипажном надводном аппарате, запущенном с его 64-метрового исследовательского судна «Наутилус».

Роберт сидит у себя в каюте и показывает карту морского дна на экране своего компьютера. AVS (автономный надводный аппарат), снабженный многолучевым гидролокатором, прислал подводную фотографию: сейчас он огибает риф вокруг отдаленного атолла Никумароро в Тихом океане, там, где Роберт надеется найти Локхид 10 «Электра» – самолет Амелии Эрхарт.

Роберту 78 лет, он по-прежнему почетный исследователь National Geographic и до сих пор разгадывает загадки, ответы на которые скрывает океан. Баллард продолжает рассчитывать на новые сенсационные открытия – и это более чем через 40 лет после того, как он первым увидел гидротермальные жерла и «черных курильщиков», через 30 лет после обнаружения «Титаника» и почти через 20 лет после того, как нашел торпедный катер Джона Кеннеди времен Второй мировой. Летчик и писательница 39-летняя Амелия Эрхарт пропала более 80 лет назад, 2 июля 1837 года, в попытке первой в мире облететь землю вдоль экватора. Прежде чем отправиться на поиски в 2019 году, Роберт Баллард объявил: если ее самолет лежит где-то на морском дне, то он его непременно найдет.

Поиски самолета Амелии Эрхарт Баллард ведет с присущим ему упорством. Его внимание сосредоточено на северо-западной стороне семикилометрового острова: сделанная в 1937 году фотография рифа запечатлела нечто похожее на шасси «Электры». Дроны направили свои камеры на прибойные волны у рифа, AVS исследовал воды на глубине 230 метров, а два ROV (радиоуправляемых подводных аппарата), «Геркулес» и «Аргус», рассматривали зубчатые склоны на глубине почти 1500 метров. «Наутилус» с включенным многолучевым гидролокатором обошел остров пять раз, AVS – три, а дроны облетели его один раз. Роберт Баллард и его команда наблюдали за работой техники на мониторах.

Самолет Амелии Эрхарт они так и не нашли.

«Мы неплохо постарались», – говорит Роберт, напоминая, что найти «Титаник» в 1985 году ему удалось с третьей попытки, а «Бисмарк», крупнейший линкор нацистов, обнаруженный в 1989-м, – со второй. «Иногда получается сразу, – продолжает Роберт. – А иногда нужно время».

Роберт Баллард не позволяет неудачам (да и вообще ничему) тормозить его работу.

Но все же после 157 экспедиций легендарный исследователь Мирового океана готов подвести итог сделанному. Этой весной совместно с National Geographic Роберт публикует мемуары и выпускает документальный фильм. Его команда в «Фонде морских исследований» обеспечена финансированием на ближайшие 10 лет вне зависимости от того, будет Баллард руководить ею или нет.