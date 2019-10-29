Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Человек

Российский кайтсерфер пересек пролив Лаперуза, добравшись из России в Японию

29 октября 2019
Евгений Новожеев установил мировой рекорд.

Четырехкратный чемпион России по кайтсерфингу Евгений Новожеев в конце октября совершил сольный переход на кайтборде через пролив Лаперуза. Он стартовал с мыса Крильон (самая южная точка острова Сахалин) и, преодолев 53 километра, финишировал у японского берега под Вакканаем (порт на острове Хоккайдо, Япония). Переход занял 2 часа 56 минут.

Пролив Лаперуза – один из наиболее сложных в судоходном план. Ни одна из предыдущих попыток преодоления этого пролива на кайтборде не увенчалась успехом.

«Переход был достаточно сложным из-за состояния и температуры воды, а также из-за течений. Сильные шквальные ветры и боковое течение постоянно сносили с маршрута. С лодкой сопровождения мы расходились на расстояние в 5-6 км, при котором рации уже не работали», – Евгений Новожеев.

Команда проекта посвятила достижение предстоящей Олимпиаде в Токио. С 2024 года кайтбординг включен в программу соревнований как отдельная дисциплина Олимпийских Игр.

Кайтсерфинг – вид спорта на открытой воде, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).

Спорт становится популярнее от года к году. В 2012 году число кайтеров в мире оценивалось в 1,6 миллиона человек.

Организаторами перехода Новожеева выступили «Связной Трэвел» и VIVAX