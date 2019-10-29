Российский кайтсерфер пересек пролив Лаперуза, добравшись из России в Японию

Евгений Новожеев установил мировой рекорд.

Четырехкратный чемпион России по кайтсерфингу Евгений Новожеев в конце октября совершил сольный переход на кайтборде через пролив Лаперуза. Он стартовал с мыса Крильон (самая южная точка острова Сахалин) и, преодолев 53 километра, финишировал у японского берега под Вакканаем (порт на острове Хоккайдо, Япония). Переход занял 2 часа 56 минут.

Пролив Лаперуза – один из наиболее сложных в судоходном план. Ни одна из предыдущих попыток преодоления этого пролива на кайтборде не увенчалась успехом.