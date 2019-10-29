Российский кайтсерфер пересек пролив Лаперуза, добравшись из России в Японию

Четырехкратный чемпион России по кайтсерфингу Евгений Новожеев в конце октября совершил сольный переход на кайтборде через пролив Лаперуза. Он стартовал с мыса Крильон (самая южная точка острова Сахалин) и, преодолев 53 километра, финишировал у японского берега под Вакканаем (порт на острове Хоккайдо, Япония). Переход занял 2 часа 56 минут.
Пролив Лаперуза – один из наиболее сложных в судоходном план. Ни одна из предыдущих попыток преодоления этого пролива на кайтборде не увенчалась успехом.
Команда проекта посвятила достижение предстоящей Олимпиаде в Токио. С 2024 года кайтбординг включен в программу соревнований как отдельная дисциплина Олимпийских Игр.
Кайтсерфинг – вид спорта на открытой воде, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).
Спорт становится популярнее от года к году. В 2012 году число кайтеров в мире оценивалось в 1,6 миллиона человек.
Организаторами перехода Новожеева выступили «Связной Трэвел» и VIVAX.