Россия – восьмая в мире по количеству смертей из-за загрязнения воздуха

Согласно отчету GAHP, который приводит статистику 2017 года, примерно 15% преждевременных смертей среди взрослого населения планеты являются результатом загрязнения окружающей среды.

По данным экспертов, такие факторы, как загрязненная вода, содержащий вредные вещества воздух и тяжелые условия труда привели к гибели 2,3 миллиона человек в Индии и 1,8 миллиона человек в Китае. В первую пятерку также вошли Индонезия, Нигерия и Пакистан.

США находится в списке на седьмом месте (196930 смертей), Россия – восьмая (118687). Наименьший показатель смертности из-за загрязнения окружающей среды зафиксирован в Катаре.

GAHP также приводит данные в процентном отношении к общей численности страны. В этом списке лидирует Чад, где в среднем умерло 287 человек на 100 тысяч населения. Следом идут ЦАР (251) и Северная Корея (202). Индия находится на десятом месте (174).