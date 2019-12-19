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Человек

Россия – восьмая в мире по количеству смертей из-за загрязнения воздуха

19 декабря 2019
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Фото: Pixabay
Неутешительная статистика из доклада Глобального альянса по проблемам здоровья и загрязнения окружающей среды (GAHP).

Согласно отчету GAHP, который приводит статистику 2017 года, примерно 15% преждевременных смертей среди взрослого населения планеты являются результатом загрязнения окружающей среды.

По данным экспертов, такие факторы, как загрязненная вода, содержащий вредные вещества воздух и тяжелые условия труда привели к гибели 2,3 миллиона человек в Индии и 1,8 миллиона человек в Китае. В первую пятерку также вошли Индонезия, Нигерия и Пакистан.

США находится в списке на седьмом месте (196930 смертей), Россия – восьмая (118687). Наименьший показатель смертности из-за загрязнения окружающей среды зафиксирован в Катаре.

GAHP также приводит данные в процентном отношении к общей численности страны. В этом списке лидирует Чад, где в среднем умерло 287 человек на 100 тысяч населения. Следом идут ЦАР (251) и Северная Корея (202). Индия находится на десятом месте (174).

«Наш доклад в очередной раз напоминает о том, что вопросы экологии должны стоять на первом месте в списке приоритетов перед любым государством, перед каждым правительством. Где бы вы ни проживали, последствия отравления окружающей среды вас не минуют», – Рейчел Купка, исполнительный директор GAHP.

В ходе исследования эксперты учитывали и такие факторы, как нехватка питьевой воды, последствия использования примитивных печей и кухонь, а также отравления воздуха предприятиями и автомобильным транспортом. Кроме этого, изучалось воздействие курения, вредных условий производства, работы со свинцом, медью и с другими опасными для организма металлами, а также с мелкодисперсными веществами.