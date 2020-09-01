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Человек

Россию ожидает рекордное сокращение населения за последние 14 лет

National Geographic Россия
01 сентября 2020
Красная площадь
Фото: pixabay.com
Это официальный прогноз российских властей.

В 2020 году численность населения России сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году, следует из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития. Бедность возрастет до 13,3% населения. 

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет. Согласно документу, выдержки из которого приводит РБК, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года.

Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

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По данным Росстата, за первое полугодие 2020-го естественная убыль населения уже составила 265,5 тыс. человек. Смертность на фоне пандемии коронавируса возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

За апрель — июнь число зарегистрированных умерших с COVID-19 в России достигло 27 411 человек (учитывались случаи, где коронавирус был основной причиной смерти, и те, где причина — другая, но коронавирус диагностировали).

Устойчивый естественный прирост населения возможен при достижении суммарного коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины) на уровне 2,1 и сохранении его на протяжении долгого времени, пояснил директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. Но в России он снижается, а согласно проекту правительственного плана, к 2024 году он должен достигнуть 1,75. Общая численность населения России в условиях естественной убыли может расти только за счет миграции. 

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