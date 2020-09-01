Россию ожидает рекордное сокращение населения за последние 14 лет

В 2020 году численность населения России сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году, следует из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития. Бедность возрастет до 13,3% населения.

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет. Согласно документу, выдержки из которого приводит РБК, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года.

Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.