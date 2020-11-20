Самая молодая мама в медицинской истории

Лина Медина из Перу признана самой молодой матерью в медицинской истории. Когда Лине было пять, родители привезли ее в больницу. Их волновало увеличение брюшной полости у девочки. Первоначально предполагалось, что у Лины опухоль. Оказалось, что девочка на седьмом месяце беременности.

В мае 1939 года она родила мальчика кесаревым сечением, необходимым из-за неразвившегося таза девочки. Её сын весил 2,7 кг при рождении и был назван Херардо по имени принимавшего роды доктора. О том, что Лина была его мамой, а не сестрой, Херардо узнал только в возрасте 10 лет.

Отчет об этом случае был опубликован в медицинском издании La Presse Medicale. В нем указывалось, что такое раннее зачатие стало возможно благодаря раннему развитию девочки. Менархе у нее наступило в 8 месяцев, к четырем годам у нее были достаточно развиты молочные железы, а в 5 лет уже отмечалось характерное расширение тазовых костей.

Лине сейчас 87 лет, она живет в Лиме, столице Перу. В 1972 году, спустя 33 года после первых родов, Лина родила второго сына от своего мужа. Тайну, кто был отцом ее первого сына, Лина не раскрывает.

Херардо, первый сын Лины, рос здоровым, но умер в 1979 году в возрасте 40 лет от болезни костного мозга.

Вторая самая молодая мама в мире — Елизавета Пантуева из Харькова, родившаяся в августе 1928 года. Сама она рожала в возрасте шести лет в 1934 году, и менее чем через пять лет её звание «самой молодой матери в мире» переняла Лина Медина.

Роды Елизаветы были естественными, так как несмотря на антропометрическое несоответствие взрослой женщине, беременность протекала нормально — девочка выносила здоровую малышку ростом 50 см и весом 3 кг. Однако при родах отпала пуповина и ребёнок погиб.

Мама выжила, выписалась из больницы, переехала с семьёй на Дальний Восток, где пошла в школу, но о её дальнейшей судьбе достоверных сведений нет.

Узнайте, как 21-летняя девушка установила рекорд Гиннесса, посетив все страны мира.