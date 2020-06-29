«Самому эгоистичному племени в мире» оказалась вовсе не чужда любовь к другим
В 1960-х годах выдающийся американский антрополог Колин Тернбулл опубликовал книгу под названием «Люди гор». В ней он описывал племя ик, проживающее на севере Уганды на границе с Суданом и Кенией. По словам Тернбулла, ик были чрезвычайно недружелюбным и скупым племенем. Антрополог назвал их «людьми, не знающими любви».
Традиционно ик добывали себе пищу, перемещаясь по обширной территории на севере Уганды и периодически пересекали границу с Суданом и Кенией. Однако в 1960-х годах граница оказалась закрыта. Кроме того, племени запретили охотиться в долине Кидепо, превращенной в заповедник. Ик оказались заперты на небольшой территории в безжизненных горах и с трудом находили себе пропитание.
Они энергично взялись за террасное земледелие, однако из-за недостатка дождей и наступавшей раз в четыре года засухи земледелие не обеспечивало их существование и могло служить лишь подсобным занятием.
Ик разведывали пути передвижения скота, продавали информацию и вели людей к месту, откуда удобнее совершить набег. Затем они помогали налетчикам бежать и проводили скот через известные только им перевалы и по территории, по которой не сумели бы пройти каримоджонги. Ик устраивали тайные лагеря, где они принимали и прятали похищенный скот. Затем они доставляли скот и получали свою долю прибыли.
По словам Тернбулла, несмотря на все это, ик голодали, и за два года жизни исследователя среди этого племени, их численность сократилась вдвое. Антрополог отмечает, что жизнь в такой стрессовой среде фактически превратила ик в животных. В определенный момент племя перестало заботиться о стариках и детях, обрекая их на голодную смерть. С трудом добытая пища распределялась исключительно среди более здоровых и сильных людей, которые имели какие-то шансы выжить.
Антрополог застал племя ик в чрезвычайно неудачное для них время, и новое исследование показало, что эта небольшая этническая группа не более эгоистична, чем любая другая.
Используя экспериментальную игру, которая проверяет щедрость человека, исследователи из Rutgers обнаружили, что ик в среднем не менее великодушны, чем сотни других людей во всем мире, которые играли в ту же игру.
Когда антропологу Кэтрин Таунсенд была предоставлена возможность жить среди племени в 2016 году, она неоднократно сталкивалась с проявлением щедрости. Она вспоминает, что одним из их любимых высказываний ик является «томора маранг» (tomora marang), что означает «приятно делиться».
В культуре Ик даже есть дух, называемый кинавика, который следит за эгоистичным поведением и наказывает за него; когда этот персонаж вводится в экспериментальную игру, ик становятся еще более щедрыми.
Используя игру, в которой один ответственный игрок может распределять ресурсы между другими по ряду изменяющихся параметров, Таунсенд обнаружила, что ик «вполне нормальны» в том, как они раздают ресурсы по сравнению с другими обществами.
По словам авторов работы, более вероятное объяснение состоит в том, что поведение, наблюдаемое Тернбуллом, было побочным продуктом голода, а не культурной адаптацией к дефициту.
После голода 1960-х годов ик пережили и другие периоды голодания, а также эпидемию холеры. Их стойкость во время этих чрезвычайных трудностей является постоянным свидетельством истинной культуры ик, заключают исследователи.
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