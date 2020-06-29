«Самому эгоистичному племени в мире» оказалась вовсе не чужда любовь к другим

В 1960-х годах выдающийся американский антрополог Колин Тернбулл опубликовал книгу под названием «Люди гор». В ней он описывал племя ик, проживающее на севере Уганды на границе с Суданом и Кенией. По словам Тернбулла, ик были чрезвычайно недружелюбным и скупым племенем. Антрополог назвал их «людьми, не знающими любви».

Традиционно ик добывали себе пищу, перемещаясь по обширной территории на севере Уганды и периодически пересекали границу с Суданом и Кенией. Однако в 1960-х годах граница оказалась закрыта. Кроме того, племени запретили охотиться в долине Кидепо, превращенной в заповедник. Ик оказались заперты на небольшой территории в безжизненных горах и с трудом находили себе пропитание.

Они энергично взялись за террасное земледелие, однако из-за недостатка дождей и наступавшей раз в четыре года засухи земледелие не обеспечивало их существование и могло служить лишь подсобным занятием.