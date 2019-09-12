Самые загрязненные города мира

Согласно данным Greenpeace и AirVisual, 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в Индии. Лидирует в списке Гургаон – город-спутник индийской столицы Дели. В нем проживают 900 тысяч человек.

Следом располагаются Газиабад (Индия), Фейсалабад (Пакистан), Фаридабад (Индия), Бхивади (Индия), Нойда (Индия), Патна (Индия), Хотан (Китай), Лакнау (Индия) и Лахор (Пакистан).

Китайские города заняли места преимущественно с 50-го по 200-е. Столица Поднебесной – Пекин – находится на 122-м месте.

Ожидается, что в следующем году Пекин покинет топ-200 самых загрязненных городов. В китайской столице намерены сократить выбросы PM2,5 – мельчайших частиц, которые являются самыми опасными загрязнителями воздуха.

Среднечасовые значения PM2,5 в забитой смогом столице Китая упали до 42,6 микрограмма на кубический метр воздуха в первые восемь месяцев 2019 года по сравнению с 52,8 за аналогичный период прошлого года.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за загрязненного воздуха в мире преждевременно умирает 7 миллионов человек, а Всемирный банк рассчитал, что мировая экономика из-за сокращения рабочей силы теряет 225 миллиардов долларов.