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Человек

Самые загрязненные города мира

12 сентября 2019
Гургаон, Индия. Фото: Pixabay
Гургаон – город с самым загрязненным воздухом в мире (по версии Greenpeace и AirVisual)
Фото: Pixabay
Пекин
А Пекин, печально известный своим смогом, в следующем году должен выпасть из топ-200
Фото: 大杨/flickr.com
Почти весь топ-200 заполнен представителями Азии

Согласно данным Greenpeace и AirVisual, 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в Индии. Лидирует в списке Гургаон – город-спутник индийской столицы Дели. В нем проживают 900 тысяч человек.

Следом располагаются Газиабад (Индия), Фейсалабад (Пакистан), Фаридабад (Индия), Бхивади (Индия), Нойда (Индия), Патна (Индия), Хотан (Китай), Лакнау (Индия) и Лахор (Пакистан).

Китайские города заняли места преимущественно с 50-го по 200-е. Столица Поднебесной – Пекин – находится на 122-м месте.

Ожидается, что в следующем году Пекин покинет топ-200 самых загрязненных городов. В китайской столице намерены сократить выбросы PM2,5 – мельчайших частиц, которые являются самыми опасными загрязнителями воздуха.

Среднечасовые значения PM2,5 в забитой смогом столице Китая упали до 42,6 микрограмма на кубический метр воздуха в первые восемь месяцев 2019 года по сравнению с 52,8 за аналогичный период прошлого года.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за загрязненного воздуха в мире преждевременно умирает 7 миллионов человек, а Всемирный банк рассчитал, что мировая экономика из-за сокращения рабочей силы теряет 225 миллиардов долларов.

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