Самый старый дайвер в мире (96 лет) побил собственный рекорд

Британский ветеран Второй мировой войны и прадедушка побил собственный рекорд, совершив погружение у побережья Кипра.
Рэй Вулли отметил 96-й день рождения, погрузившись к месту кораблекрушения шведского грузового парома «Зенобия», затонувшего в акватории Ларнаки в июне 1980 года. Рэй побил свой собственный рекорд – третий год подряд его признают самым пожилым дайвером. В 2017 году он провел под водой 41 минуту, опустившись на глубину 38,1 метра. В 2018 году погружение длилось 44 минуты, и Рэй опустился на глубину 40,6 метров. В этот раз дайвер отправился к «Зенобии» на 48 минут, достигнув отметки 42,4 метра!
Вместе с Вулли в этом году к затонувшему судну погрузились еще 47 дайверов.
95 year old Ray Woolley has been diving for 60 years and today he breaks his own world record in Larnaca pic.twitter.com/Yajyg01dYT— Love Cyprus (@LoveCyprus) August 31, 2019
«Это просто невероятно. Я занимаюсь дайвингом уже 59 лет, но именно такие погружения запоминаются больше всего», – сказал Вулли.
По словам дайвера, в следующем году он планирует улучшить собственное достижение, если позволит здоровье.
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