Самый старый дайвер в мире (96 лет) побил собственный рекорд

Британский ветеран Второй мировой войны и прадедушка побил собственный рекорд, совершив погружение у побережья Кипра.

Рэй Вулли отметил 96-й день рождения, погрузившись к месту кораблекрушения шведского грузового парома «Зенобия», затонувшего в акватории Ларнаки в июне 1980 года. Рэй побил свой собственный рекорд – третий год подряд его признают самым пожилым дайвером. В 2017 году он провел под водой 41 минуту, опустившись на глубину 38,1 метра. В 2018 году погружение длилось 44 минуты, и Рэй опустился на глубину 40,6 метров. В этот раз дайвер отправился к «Зенобии» на 48 минут, достигнув отметки 42,4 метра!

Вместе с Вулли в этом году к затонувшему судну погрузились еще 47 дайверов.