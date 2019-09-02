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Человек

Самый старый дайвер в мире (96 лет) побил собственный рекорд

02 сентября 2019
Рэй Вулли
Британец Рэй Вулли пробыл 48 минут на глубине 42,4 метра.

Британский ветеран Второй мировой войны и прадедушка побил собственный рекорд, совершив погружение у побережья Кипра.

Рэй Вулли отметил 96-й день рождения, погрузившись к месту кораблекрушения шведского грузового парома «Зенобия», затонувшего в акватории Ларнаки в июне 1980 года. Рэй побил свой собственный рекорд – третий год подряд его признают самым пожилым дайвером. В 2017 году он провел под водой 41 минуту, опустившись на глубину 38,1 метра. В 2018 году погружение длилось 44 минуты, и Рэй опустился на глубину 40,6 метров. В этот раз дайвер отправился к «Зенобии» на 48 минут, достигнув отметки 42,4 метра!  

Вместе с Вулли в этом году к затонувшему судну погрузились еще 47 дайверов. 

«Это просто невероятно. Я занимаюсь дайвингом уже 59 лет, но именно такие погружения запоминаются больше всего», – сказал Вулли.

По словам дайвера, в следующем году он планирует улучшить собственное достижение, если позволит здоровье.

Посмотрите, как дайверы собрали тонны мячей для гольфа со дна Тихого океана.

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