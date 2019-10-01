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Человек

Сбежавший из тюрьмы китаец 17 лет скрывался в пещере. Он разучился общаться с людьми

01 октября 2019
Сбежавший из тюрьмы китаец 17 лет скрывался в пещере
Фото: Yongshan police
Сбежавший из тюрьмы китаец 17 лет скрывался в пещере
Фото: Yongshan police
Сбежавший из тюрьмы китаец 17 лет скрывался в пещере
Фото: Yongshan police
63-летнего Сун Цзяна обнаружили с помощью дрона.

Сун Цзян был осужден за торговлю людьми, но в 2002 году сбежал из тюрьмы. Он спрятался в небольшой пещере в провинции Юньнань на юго-запае Китая, где прожил 17 лет.

В сентябре полиция получила информацию о местонахождении мужчины, но сначала его поиски не дали результатов. Власти предоставили стражам порядка дополнительные дроны, с помощью одного из которых и был обнаружен Сун Цзян. На записи с дрона была видна пещера со следами мусора поблизости.

Мужчина был задержан и отправлен обратно в тюрьму. Офицеры полиции сообщают, что он так долго находился в одиночестве, что практически потерял навыки общения.

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