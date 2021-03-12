Сейчас в мире рождается рекордное количество близнецов. Почему?

Согласно первому глобальному обзору, опубликованному в Human Reproduction, одном из ведущих мировых журналов по репродуктивной медицине, на данный момент в мире у людей рождается больше дизиготных, или разнояйцевых близнецов, чем когда-либо прежде.

С 1980-х годов количество двойняшек увеличилось на треть — с 9 до 12 на 1000 родов, а это означает, что ежегодно во всем мире рождается около 1,6 миллиона двойняшек, и близнецом является каждый 42 рожденный ребенок.

Исследование показало, что основной причиной этого увеличения является рост числа случаев искусственного оплодотворения (MAR), которое включает не только методы ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), но и более простые способы.

Другой причиной увеличения числа близнецов является задержка деторождения, наблюдаемая во многих странах за последние десятилетия, поскольку возможность родить двойняшек растет с возрастом матери.