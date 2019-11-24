Шухов: властелин башен

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, посетив Москву в 1984 году, попросила показать ей всего две московские достопримечательности – дом Константина Мельникова и башню Шухова.

Восхищается сооружением и другой знаменитый британец – архитектор Норман Фостер, в проектах которого, таких как башня Мэри-Экс в Лондоне или перекрытия Британского музея, заметно шуховское влияние. «Шаболовская башня – это истинное проявление технического прогресса, символ веры в будущее и один из первых памятников архитектуры советского периода, – говорит лорд Фостер в эксклюзивном интервью “National Geographic Россия”. – Это сооружение имеет большое историческое значение, его легкость и геометрическая сложность бросают вызов воображению даже в наш компьютерный век».

За 97 лет в Москве выросло много высотных конструкций – сталинкие «небоскребы», Останкинская башня, Москва-Сити – однако башня Шухова сохранила статус вертикальной доминанты. Ее можно увидеть с Воробь-евых гор, с колокольни Ивана Великого – с любой столичной обзорной площадки. Кажется, Шаболовская башня всегда была неотъемлемым элементом московской панорамы – и тем страннее и печальнее, что она рискует перестать быть таковым.

Айрат Багаутдинов, экскурсовод, основатель проекта «Москва глазами инженера», рассказывает, что телевизионный сигнал с башни последний раз передавали в начале века: «Потом, в 2010-е, она работала как опора для передатчиков сотовой связи, а с 2014 года, насколько нам известно, перестала использоваться вообще и оказалась никому не нужна».

Произошло это в самый неподходящий момент: башня остро нуждается в противоаварийных мерах. Сталь, выделявшаяся на строительство в годы Гражданской войны под личным контролем Ленина, не шла ни в какое сравнение по качеству с металлом, который был в распоряжении конторы Александра Бари до революции. По официальным данным экспертиз, коррозия настолько проела конструкцию, что еще несколько лет, и восстанавливать будет нечего.

«Официально утвержденного и озвученного проекта реставрации нет», – разводит руками Владимир Федорович Шухов. В 2014 году Шаболовскую башню планировали демонтировать и перенести на другое место. Тогда большой общественный резонанс заставил руководство Российской телевизионной и радиовещательной сети (башня находится на ее балансе) пересмотреть свое решение и заявить о планах сохранить памятник и провес-ти противоаварийные работы. Был объявлен конкурс на проект реставрации.

Именно тогда мы впервые встретились с правнуком великого инженера. Владимир Федорович был – и остается – уверен: Шаболовка – золотой район для девелоперов, заинтересованных в том, чтобы застроить окрестности башни недвижимостью премиум-класса. И это катастрофа для идентичности не только района с уникальной застройкой эпохи конструктивизма, но и для всего города. «У меня и моих единомышленников есть одна безусловная идея: башня должна стать не только визуальной, но и смысловой реперной точкой, вокруг которой появится совершенно новая культурная среда, новая инфраструктура», – утверждает Владимир Федорович.

С первой нашей встречи прошло пять лет, а башня все еще ждет финансирования – и продолжает разрушаться. Не помогает и массивный (к сожалению, весьма уродливый) каркас, вставленный внутрь до уровня четвертой секции и призванный стабилизировать конструкцию. «Служит ли каркас сейчас в качестве опоры, не очень понятно, потому что на объект никого не допускают, – рассказывает Айрат Багаутдинов. – Никакой опубликованной проектной документации о том, как устроен этот каркас и как сочленен с исторической башней, нет».

Один из главных архитектурных символов Москвы терпит бедствие на глазах всего города. «Больному дали костыли, но у него гангрена, и лечить ее нечем», – сокрушается Владимир Федорович Шухов.