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Человек

Шведский криминалист восстановил внешность человека из «гробницы затонувших черепов»

Михаил Сысоев
29 июня 2020
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Фото: Oscar Nilsson
Это был мужчина 50 лет с голубыми глазами.

В 2009 году археологи проводили раскопки на пересохшем русле реки на восточном берегу озера Веттерн в Швеции и сделали одно из самых неординарных археологических открытий. Они нашли так называемую «гробницу затонувших черепов» – коллекцию черепов, датируемых 8000 лет назад, которые были насажены на колья. Теперь один из этих черепов был реконструирован, чтобы показать образ человека, который встретил свою судьбу в ужасном месте археологических раскопок.

Находка включала в себя черепа и фрагменты черепов 11 человек, включая мужчин, женщин и даже младенцев. Два черепа были пронзены деревянными кольями, а у других были признаки того, что с ними поступили аналогичным образом. 

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Anna Arnberg Останки людей из «гробницы затонувших черепов»

Художник-криминалист Оскар Нильссон, реконструировавших один из черепов, использовал в своей работе генетическую информацию, собранную учеными. Мужчину возрастом около 50 лет с голубыми глазами условно назвали Людвиг. Нильссон также объяснил, как подбирал одежду для Людвига. 

«Он носит кожу из дикого кабана. Из того, как были обнаружены человеческие черепа и челюсти животных, видно, что они явно имели большое значение в их культурных и религиозных убеждениях», — отметил Нильссон.

Рисунок мелом на груди мужчины отражает видение художника.

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Oscar Nilsson Реконструированный образ Людвига
«Это напоминание о том, что мы не можем знать эстетических вкусов этих людей, а просто наблюдаем за ними. У нас нет оснований полагать, что эти люди были менее заинтересованы в своей внешности и меньше выражали свою индивидуальность, чем мы сегодня», — Оскар Нильссон.

По одной из версий, «гробница затонувших черепов» была ритуальным местом, которое использовалось для вторичных захоронений. Согласно этому объяснению тела мертвых доставались из могил после их разложения, а затем повторно захоранивались. Частью ритуала была демонстрация черепов, для чего их и протыкали деревянными кольями. По словам руководителя раскопок Фредрика Халлгрена, в Швеции есть, по крайней мере, еще одно место мезолита, которое имеет следы этой традиции.

Другое предположение состоит в том, что черепа принадлежали врагам, погибшим в бою. Согласно этой гипотезе, черепа протыкались кольями и выставлялись на обозрение в качестве трофеев. 

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Anna Arnberg Место раскопок.

На данный момент исследователи получили образцы ДНК из шести черепов и определили цвет кожи, волос и глаз этих людей. Основываясь на изотопном анализе, они также выяснили, что важной частью рациона похороненных у озера была рыба. Кроме того, они охотились на крупную лесную дичь, такую как олени и лоси. 

По версии исследователей, сообщество, ответственное за появление «гробницы затонувших черепов», было кочевым народом. Большую часть года охотники-собиратели жили в прилегающих районах, но собирались вместе на порогах близлежащей реки для совместной рыбалки. Возможно, именно в это время совершались браки, проходили пиршества и ритуалы. 

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