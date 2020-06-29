Шведский криминалист восстановил внешность человека из «гробницы затонувших черепов»

В 2009 году археологи проводили раскопки на пересохшем русле реки на восточном берегу озера Веттерн в Швеции и сделали одно из самых неординарных археологических открытий. Они нашли так называемую «гробницу затонувших черепов» – коллекцию черепов, датируемых 8000 лет назад, которые были насажены на колья. Теперь один из этих черепов был реконструирован, чтобы показать образ человека, который встретил свою судьбу в ужасном месте археологических раскопок.

Находка включала в себя черепа и фрагменты черепов 11 человек, включая мужчин, женщин и даже младенцев. Два черепа были пронзены деревянными кольями, а у других были признаки того, что с ними поступили аналогичным образом.