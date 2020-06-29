Шведский криминалист восстановил внешность человека из «гробницы затонувших черепов»

В 2009 году археологи проводили раскопки на пересохшем русле реки на восточном берегу озера Веттерн в Швеции и сделали одно из самых неординарных археологических открытий. Они нашли так называемую «гробницу затонувших черепов» – коллекцию черепов, датируемых 8000 лет назад, которые были насажены на колья. Теперь один из этих черепов был реконструирован, чтобы показать образ человека, который встретил свою судьбу в ужасном месте археологических раскопок.
Находка включала в себя черепа и фрагменты черепов 11 человек, включая мужчин, женщин и даже младенцев. Два черепа были пронзены деревянными кольями, а у других были признаки того, что с ними поступили аналогичным образом.
Художник-криминалист Оскар Нильссон, реконструировавших один из черепов, использовал в своей работе генетическую информацию, собранную учеными. Мужчину возрастом около 50 лет с голубыми глазами условно назвали Людвиг. Нильссон также объяснил, как подбирал одежду для Людвига.
«Он носит кожу из дикого кабана. Из того, как были обнаружены человеческие черепа и челюсти животных, видно, что они явно имели большое значение в их культурных и религиозных убеждениях», — отметил Нильссон.
Рисунок мелом на груди мужчины отражает видение художника.
По одной из версий, «гробница затонувших черепов» была ритуальным местом, которое использовалось для вторичных захоронений. Согласно этому объяснению тела мертвых доставались из могил после их разложения, а затем повторно захоранивались. Частью ритуала была демонстрация черепов, для чего их и протыкали деревянными кольями. По словам руководителя раскопок Фредрика Халлгрена, в Швеции есть, по крайней мере, еще одно место мезолита, которое имеет следы этой традиции.
Другое предположение состоит в том, что черепа принадлежали врагам, погибшим в бою. Согласно этой гипотезе, черепа протыкались кольями и выставлялись на обозрение в качестве трофеев.
На данный момент исследователи получили образцы ДНК из шести черепов и определили цвет кожи, волос и глаз этих людей. Основываясь на изотопном анализе, они также выяснили, что важной частью рациона похороненных у озера была рыба. Кроме того, они охотились на крупную лесную дичь, такую как олени и лоси.
По версии исследователей, сообщество, ответственное за появление «гробницы затонувших черепов», было кочевым народом. Большую часть года охотники-собиратели жили в прилегающих районах, но собирались вместе на порогах близлежащей реки для совместной рыбалки. Возможно, именно в это время совершались браки, проходили пиршества и ритуалы.
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