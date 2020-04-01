Высотное струйное течение (ВСТ) — это сравнительно узкие, большой протяженности зоны сильных ветров на высоте от 5 до 16 километров. Ширина ВСТ достигает сотен, а длина — тысяч километров. Максимальная скорость ветра наблюдается в сердцевине струйного течения — на его оси, которая обычно проходит вблизи тропопаузы. ВСТ опасны для авиации в связи с сильной турбулентностью воздушных потоков в них и скоростью ветра до 400 км/ч.

Именно в такую экстремальную зону решил совершить прыжок с воздушного шара швейцарский парашютист Марк Хаузер. Подготовка к рекордному прыжку заняла несколько месяцев. Она включала тесты, которые предусматривали наличие низкого уровня кислорода, а также очень низких температур (средняя температура в ВСТ составляет минус 40 градусов по Цельсию).