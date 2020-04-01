Высотное струйное течение (ВСТ) — это сравнительно узкие, большой протяженности зоны сильных ветров на высоте от 5 до 16 километров. Ширина ВСТ достигает сотен, а длина — тысяч километров. Максимальная скорость ветра наблюдается в сердцевине струйного течения — на его оси, которая обычно проходит вблизи тропопаузы. ВСТ опасны для авиации в связи с сильной турбулентностью воздушных потоков в них и скоростью ветра до 400 км/ч.
Именно в такую экстремальную зону решил совершить прыжок с воздушного шара швейцарский парашютист Марк Хаузер. Подготовка к рекордному прыжку заняла несколько месяцев. Она включала тесты, которые предусматривали наличие низкого уровня кислорода, а также очень низких температур (средняя температура в ВСТ составляет минус 40 градусов по Цельсию).
Совершить рекордный прыжок Хаузеру помогали пилот воздушного шара Стив Гриффин и еще один опытный парашютист Том Наиф. После подъема на высоту 7 000 метров у команды начались проблемы: из-за низкой температуры погасли газовые горелки воздушного шара, и началась утечка воздуха из кислородных масок.
Хаузер рассказал, что, несмотря на беспокойство за друзей, он принял решение совершить прыжок, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. После того, как Хаузер покинул воздушный шар, Гриффину и Наифу удалось запустить горелки и безопасно приземлиться.
Рекордный прыжок был совершен неподалеку от города Форбс в Австралии.