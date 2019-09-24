Синдром самозванца встречается чаще, чем мы думаем

Синдром самозванца – это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Люди, подверженные синдрому, уверены в том, что они обманщики и не заслуживают успеха, которого достигли.

Исследователи из Университета Бригама Янга (BYU) провели интервью со студентами из элитной академической программы, обнаружив, что 20 процентов из них страдали от синдрома самозванца в очень сильной форме.

Результаты их интервью показывают, что, если студенты контактировали с другими учениками по специальности, они чувствовали себя хуже. Однако если студент обращался к семье, друзьям за пределами своего основного курса или даже к профессорам, восприятие самозванства уменьшалось.

«Те, кто находится вне социальной группы, похоже, могут помочь студентам увидеть общую картину и откалибровать свои референтные группы. Обратившись за пределы своей социальной группы за поддержкой, ученики могут понимать себя более целостно, а не сосредотачиваться на том, чего им не хватает только в одной области», – говорит Джефф Беднар, профессор и соавтор исследования BYU.