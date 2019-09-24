Синдром самозванца встречается чаще, чем мы думаем

Синдром самозванца – это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Люди, подверженные синдрому, уверены в том, что они обманщики и не заслуживают успеха, которого достигли.
Исследователи из Университета Бригама Янга (BYU) провели интервью со студентами из элитной академической программы, обнаружив, что 20 процентов из них страдали от синдрома самозванца в очень сильной форме.
Результаты их интервью показывают, что, если студенты контактировали с другими учениками по специальности, они чувствовали себя хуже. Однако если студент обращался к семье, друзьям за пределами своего основного курса или даже к профессорам, восприятие самозванства уменьшалось.
«Те, кто находится вне социальной группы, похоже, могут помочь студентам увидеть общую картину и откалибровать свои референтные группы. Обратившись за пределы своей социальной группы за поддержкой, ученики могут понимать себя более целостно, а не сосредотачиваться на том, чего им не хватает только в одной области», – говорит Джефф Беднар, профессор и соавтор исследования BYU.
Исследование также показывает, что восприятие самозванства не имеет существенной связи с производительностью. Это означает, что люди, страдающие синдромом самозванца, по-прежнему способны хорошо выполнять свою работу – они просто не верят в себя. Исследователи также объясняют, что социальные факторы влияют на самозванство больше, чем на реальные способности или компетенцию человека.
«Корень самозванства заключается в том, что люди не видят вас такими, какие вы есть. Мы думаем, что люди любят нас за то, чего нет, и что мы им не понравимся, если они узнают, кто мы на самом деле», – утверждает соавтор исследования Брайан Стюарт.
«Важно создавать культуру, в которой люди говорят о неудачах и ошибках. Когда это происходит, тот, кто испытывает синдром самозванца, с большей вероятностью получит необходимую помощь», – добавляет он.