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Человек

Сколько хот-догов может съесть человек за 10 минут: новое исследование

Михаил Сысоев
17 июля 2020
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Вы вряд ли съедаете такое количество за год.

С 1972 года компания Nathan’s Famous проводит конкурс по скоростному поеданию хот-догов. Несмотря на пандемию коронавируса, соревнование прошло и в этом году. 4 июля 10 конкурсантов собрались в Нью-Йорке без зрителей и выяснили, кто из участников съест больше хот-догов за 10 минут. Победителем оказался Джои Каштан по прозвищу «Челюсти»: он даже установил мировой рекорд, съев за 600 секунд 75 хот-догов. 

Удивительно, но теоретически он мог съесть еще больше. Новое исследование показало, что человек может съесть за 10 минут 83 хот-дога. 

Джеймс Смолига из Университета Хай-Пойнт придумал идею для исследования, читая работы о легкой атлетике, где ученые пытались оценить человеческие пределы возможностей для различных спортивных событий, таких как марафон и бег на спринтерские дистанции, используя данные прошлых рекордсменов. Смолига решил, что конкурс хот-догов можно сравнить с этими соревнованиями.

Он обратился к математической модели, созданной Марком Денни, биологом из Стэнфордского университета. Денни использовал модель, чтобы оценить максимально возможные скорости бега собак, лошадей и людей. По словам Денни, находя математическую функцию, которая соответствует точкам данных из прошлых мировых рекордов в определенном соревновании с течением времени, можно предсказать пределы производительности в этом состязании. 

К счастью для Смолиги, энтузиасты конкурса по поеданию хот-догов усердно документировали свои подвиги на протяжении многих лет. Он обнаружил, что рекорд по поеданию хот-догов вырос с 10 штук в 1980 году до феноменальных 74 в 2018-м (этот рекорд тоже принадлежал Каштану). 

«За 100 лет мы не стали пробегать стометровку в два раза быстрее. Это не сравнимо ни с чем, что мы видели в спорте», — Джеймс Смолига.

По его словам, эти стремительно растущие цифры, вероятно, обусловлены тем, что конкурсанты усиливают свои тренировки, практикуя употребление большого количества еды или воды в течение ограниченного времени. 

Цель состоит в том, чтобы научить желудок расслабляться и быстро растягиваться, позволяя этим профессиональным едокам потреблять огромный объем пищи, недоступный для большинства людей. Это можно сравнить с использованием «тоннелей», которые постепенно расширяют мочку уха, хотя желудок легче возвращается к своим нормальным размерам. 

По результатам своей работы Смолига определил, что хорошо подготовленный человек, такой как Каштан, может съесть за 10 минут 83 хот-дога. При этом, расширение максимальных пределов в этом виде занятия связано даже не с возможностями желудка, а с поиском способов жевать и глотать еще быстрее. 

Ученый предостерег от попыток ответить на этот вопрос на практике. Он предупредил, что поедание пищи в большом объеме за короткий период времени может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая вероятность задохнуться или разрыв желудка. 

«Проще говоря, не повторяйте это дома», — Смолига.

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