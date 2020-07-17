Сколько хот-догов может съесть человек за 10 минут: новое исследование

С 1972 года компания Nathan’s Famous проводит конкурс по скоростному поеданию хот-догов. Несмотря на пандемию коронавируса, соревнование прошло и в этом году. 4 июля 10 конкурсантов собрались в Нью-Йорке без зрителей и выяснили, кто из участников съест больше хот-догов за 10 минут. Победителем оказался Джои Каштан по прозвищу «Челюсти»: он даже установил мировой рекорд, съев за 600 секунд 75 хот-догов.

Удивительно, но теоретически он мог съесть еще больше. Новое исследование показало, что человек может съесть за 10 минут 83 хот-дога.

Джеймс Смолига из Университета Хай-Пойнт придумал идею для исследования, читая работы о легкой атлетике, где ученые пытались оценить человеческие пределы возможностей для различных спортивных событий, таких как марафон и бег на спринтерские дистанции, используя данные прошлых рекордсменов. Смолига решил, что конкурс хот-догов можно сравнить с этими соревнованиями.