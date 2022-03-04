Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы продлить себе жизнь?

Нет, не 10 000. Это вообще миф, вы разве не знаете?

Ученые провели массивное исследование, по результатам которого определили, сколько шагов нужно делать ежедневно, чтобы снизить риск смерти. Это не пресловутые 10 тысяч, которые многие считают эталонным числом шагов в день. Но и цифра, озвученная исследователями, потребует некоторых усилий для людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

Ученые взяли данные из 15 уже существующих исследований, в которых собраны сведения о десятках тысяч людей с четырех континентов. Данные включали и прошлогоднее исследование, в котором участвовали две тысячи человек.

Удалось выяснить, что оптимальное число ежедневных шагов для человека составляет примерно шесть тысяч в день – в зависимости от вашего возраста.

Эволюция отточила нашу физиологию так, чтобы мы могли ходить на большие расстояния. Наш метаболизм, состояние сердечно-сосудистой системы, наши кости и мышцы и даже наше психическое здоровье настроены на то, чтобы находиться в движении.

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Включение практически любой прогулки в наш плотный график сослужит нам хорошую службу, помогая нам жить дольше, здоровее и счастливее. Правда, легче сказать, чем сделать: многим не хватает времени и мотивации для того, чтобы заставить себя гулять хотя бы недолго. Вот почему технологические компании изобрели гаджеты, которые помогают нам отслеживать количество шагов, пройденных за день: и отмечать ежедневные достижения приятно, и для здоровья полезно. Правда, именно эти гаджеты помогли родиться мифу про 10 000 шагов.

Полвека назад японская компания Yamasa Clock and Instrument Company попыталась заработать на ажиотаже, вызванном Олимпийскими играми в Токио в 1964 году: они выпустили шагомер «Манпо-кей». Это дословно означает «10 000 шагов».

Почему 10 000? Маркетинг и ничего больше. Это красивое круглое число, и такая цель может быть достаточно сложной, чтобы стать вызовом, но при этом не кажется невыполнимой, и к ней хочется стремиться. Правда, никакой научной поддержки у этого изобретения и слогана не было.

Последний метаанализ ученых включал информацию, собранную о здоровье и количестве шагов 47 471 взрослого человека из Азии, Австралии, Европы и Северной Америки. Они обнаружили, что у 25% взрослых, которые совершали больше всего шагов каждый день, шансы умереть понижались 40-53%, чем у тех, кто находился в нижней части списка из тех же 25%.

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Для взрослых в возрасте 60 лет и старше снизить риск смертности можно, совершая от 6000 до 8000 шагов в день. Большее количество шагов может сулить другие преимущества, но снижение вероятности смерти не является одним из них.

«Главный вывод: у нас появилось множество доказательство того, как полезно двигаться хотя бы немного больше, чем обычно. Особенно для тех, кто и так не слишком занят физической активностью», – говорит соавтор исследования Аманда Палух.