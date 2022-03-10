Скончался пациент, которому в январе пересадили свиное сердце

Точная причина смерти пока выясняется.

Первый человек, которому впервые пересадили сердце от генетически модифицированной свиньи, умер через два месяца после этой уникальной операции. 57-летнему Дэвиду Беннету сделали трансплантацию 7 января.

8 марта Дэвид скончался. Об этом сообщается в заявлении Медицинской системы Университета Мэриленда.

Процедура вселила надежду на то, что достижения в межвидовом донорстве органов могут однажды решить хроническую нехватку человеческих органов, доступных для донорства.

Точная причина смерти пациента пока не установлена. Представитель больницы заявил, что исследователи готовят обзор, который будет опубликован в научном журнале. Однако Мухаммад Мохиуддин, директор университетской программы ксенотрансплантации сердца, утверждает что у Беннета были некие «инфекционные эпизоды».

«Нам было сложно балансировать между его иммуносупрессией и контролем над его инфекцией», – Мухаммад Мохиуддин.

Реклама

Состояние Беннета начало ухудшаться несколько дней назад. После того, как стало ясно, что выздороветь ему не суждено, мужчине оказали сострадательную паллиативную помощь. В заявлении больницы говорится, что он смог пообщаться со своей семьей в последние часы жизни.

В больнице добавили, что после операции пересаженное сердце работало очень хорошо в течение нескольких недель без каких-либо признаков отторжения. Беннетт мог проводить время с семьей, участвовал в физиотерапии, смотрел Суперкубок и часто говорил о желании вернуться домой, чтобы увидеть свою собаку Лаки.

«Он оказался смелым и благородным пациентом, который боролся до конца. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье», –сказал Бартли Гриффит, хирург, проводивший операцию.

Человеку впервые пересадили две свиные почки читать

Бенетт был госпитализирован в октябре 2021 года с серьезной аритмией. Его подключили к аппарату искусственного кровообращения, и только это поддерживало в нем жизнь. По этой причине его не могли включить в очередь на трансплантацию.

С учетом необходимости неотложно принять меры, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало экстренное разрешение на эксперимент по пересадке свиного сердца с участием человека. Мужчина был проинформирован обо всех рисках, но дал согласие без малейшего колебания: других вариантов получить здоровое сердце у него не было.

Почитайте, как в Германии модифицируют свиней для пересадки органов человеку.