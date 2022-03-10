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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Человек

Скончался пациент, которому в январе пересадили свиное сердце

National Geographic Россия

Фото: University of Maryland School of Medicine

Фото: University of Maryland School of Medicine

Точная причина смерти пока выясняется.

Первый человек, которому впервые пересадили сердце от генетически модифицированной свиньи, умер через два месяца после этой уникальной операции. 57-летнему Дэвиду Беннету сделали трансплантацию 7 января.

8 марта Дэвид скончался. Об этом сообщается в заявлении Медицинской системы Университета Мэриленда.

Процедура вселила надежду на то, что достижения в межвидовом донорстве органов могут однажды решить хроническую нехватку человеческих органов, доступных для донорства.

Точная причина смерти пациента пока не установлена. Представитель больницы заявил, что исследователи готовят обзор, который будет опубликован в научном журнале. Однако Мухаммад Мохиуддин, директор университетской программы ксенотрансплантации сердца, утверждает что у Беннета были некие «инфекционные эпизоды».

«Нам было сложно балансировать между его иммуносупрессией и контролем над его инфекцией», – Мухаммад Мохиуддин.

Состояние Беннета начало ухудшаться несколько дней назад. После того, как стало ясно, что выздороветь ему не суждено, мужчине оказали сострадательную паллиативную помощь. В заявлении больницы говорится, что он смог пообщаться со своей семьей в последние часы жизни.

В больнице добавили, что после операции пересаженное сердце работало очень хорошо в течение нескольких недель без каких-либо признаков отторжения. Беннетт мог проводить время с семьей, участвовал в физиотерапии, смотрел Суперкубок и часто говорил о желании вернуться домой, чтобы увидеть свою собаку Лаки.

«Он оказался смелым и благородным пациентом, который боролся до конца. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье», –сказал Бартли Гриффит, хирург, проводивший операцию.

Человеку впервые пересадили две свиные почки

Человеку впервые пересадили две свиные почки

Бенетт был госпитализирован в октябре 2021 года с серьезной аритмией. Его подключили к аппарату искусственного кровообращения, и только это поддерживало в нем жизнь. По этой причине его не могли включить в очередь на трансплантацию.

С учетом необходимости неотложно принять меры, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало экстренное разрешение на эксперимент по пересадке свиного сердца с участием человека. Мужчина был проинформирован обо всех рисках, но дал согласие без малейшего колебания: других вариантов получить здоровое сердце у него не было.

Почитайте, как в Германии модифицируют свиней для пересадки органов человеку.

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