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Человек

Смертельный китайский коронавирус мог перейти к человеку от змей

Павел Горбатенков
23 января 2020
Китайская кобра
Китайская кобра
Фото: Thomas Brown/flickr.com
Ученые ищут первоисточник заболевания, унесшего жизни уже 17 человек

Южнокитайский многополосый крайт (Bungarus multicinctus) и китайская кобра (Naja atra) могут быть первоначальными источниками недавно обнаруженного коронавируса нового типа, сообщает международная группа ученых.

Болезнь впервые была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Ухане, крупном городе в центральном Китае, и начала быстро распространяться. По состоянию на 22 января, жертвами коронавируса стали 17 человек, еще по меньшей 554 человека находятся на лечении. Двое больных обнаружены в Гонконге, двое в Таиланде, по одному – в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек. Подозрения на наличие коронавируса у двух пассажиров, прибывших в аэропорт Санкт-Петербурга 22 января, не подтвердились.

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Ruobing Su/Business Insider На карте отмечены области, где зафиксирован хотя бы один случай заболевания новым коронавирусом

Используя образцы вируса, выделенного от пациентов, ученые определили его генетический код. Возбудителем пандемии является новый коронавирус, получивший официальное название 2019-nCoV. Он принадлежит к тому же семейству вирусов, что и SARS-CoV (вирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах и ставший причиной смерти около 650 человек), а также MERS-CoV (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, впервые обнаруженный в Саудовской Аравии в 2012 году и приведший к гибели более 400 человек).

Коронавирусы передаются воздушно-капельным путем, в первую очередь поражая верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт млекопитающих и птиц. Хотя большинство членов семейства коронавирусов вызывают только легкие симптомы гриппа, SARS-CoV и MERS-CoV могут инфицировать верхние и нижние дыхательные пути и вызывать тяжелые респираторные заболевания и другие осложнения у людей. 2019-nCoV вызывает симптомы, сходные с SARS-CoV и MERS-CoV.

И SARS, и MERS классифицируются как зоонозные вирусные заболевания, то есть первые зараженные пациенты приобрели эти вирусы непосредственно от животных. Это стало возможным, потому что, находясь в организме животного, вирус приобрел ряд генетических мутаций, которые позволили ему заражать человека и размножаться внутри него. Теперь эти вирусы могут передаваться от человека к человеку.

Летучие мыши
Фото: pxfuel.com

Исследования показали, что первоначальным источником SARS и MERS оказалась летучая мышь. В случае с SARS-CoV вирус от летучей мыши перешел к гималайской цивете (Paguma larvata), а затем к человеку. Промежуточным же звеном распространения MERS-CoV стали верблюды.

Известно, что большинство госпитализированных из-за нового коронавируса пациентов первой группы были клиентами или работниками оптового рынка морепродуктов в Ухане. Однако поскольку ранее никогда не сообщалось об обнаружении коронавируса, заражающего водных животных, вполне возможно, что источником 2019-nCoV оказались другие животные, продаваемые на этом рынке. Сообщается, что там торговали переработанным мясом птиц, а также ослов, овец, свиней, верблюдов, лис, барсуков, бамбуковых крыс и рептилий.

Нельзя сказать, что Ухань отрезан от остального мира: автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом полностью прекращены, однако можно уехать на машине. Правда, на выезде из города стоят блокпосты — у водителя и пассажиров необходимо проверить температуру. Люди избегают выхода на улицы, однако в супермаркетах их очень много — покупатели образуют большие очереди и сметают все с полок, надеясь унести побольше, чтобы больше не выходить из дома без надобности. Если у какого-то горожанина замечают признаки заболевания, его буквально заключают в коробке — карантинном боксе для транспортировки. Тем не менее работу никто не отменял, и жители все также на нее ходят.

Гипотеза о том, что 2019-nCoV передался человеку от какого-либо животного на рынке полностью подтверждается новой публикацией в Журнале медицинской вирусологии (Journal of Medical Virology). Исследование показало, что генетические коды 2019-nCoV и SARS-CoV сходны на 70-80 процентов, поэтому первоначальным источником нового вируса также может оказаться летучая мышь.

Затем исследователи обнаружили, что кодирующая последовательность вирусной РНК белка-шипа 2019-nCoV, образующей коронку вирусной частицы, распознающую рецептор на клетке-хозяине, указывает на то, что вирус летучей мыши мог мутировать перед заражением людей.

Ученые использовали анализ белковых кодов, образованных новым коронавирусом, и сравнили его с белковыми кодами коронавирусов, обнаруженных у разных животных-хозяев, таких как птицы, змеи, сурки, ежи, маны, летучие мыши и люди. Выяснилось, что белковые коды в 2019-nCoV наиболее похожи на те, что есть у змей.

Южнокитайский многополосый крайт
Thomas Brown/flickr.com Южнокитайский многополосый крайт

Змеи часто охотятся на летучих мышей в дикой природе. Мясо южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры продавалось на уханском рынке, а это повышает вероятность того, что новый вирус мог перейти от летучей мыши к змее, а затем к человеку. Однако остается загадкой, как вирус может адаптироваться как к хладнокровным, так и к теплокровным хозяевам.

Авторы отчета и другие исследователи должны проверить происхождение вируса с помощью лабораторных экспериментов. Поиск последовательности 2019-nCoV у змей будет одной из приоритетных задач. Однако с момента вспышки эпидемии рынок морепродуктов был продезинфицирован и закрыт, что затрудняет отслеживание животного, являющегося источником нового вируса.

Ученые отмечают, что коронавирусы особенно опасны для людей с ослабленной иммунной системой. В зоне особого риска находятся маленькие дети и пожилые люди.

Центры по контролю и профилактике заболеваний и другие медицинские эксперты рекомендуют придерживаться нескольких правил, чтобы обезопасить себя от заражения новым коронавирусом:

  • старайтесь избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы заболевания, похожие на симптомы пневмонии или простуды, например, кашель или насморк;
  • не прикасайтесь к глазам, носу или рту немытыми руками. Чаще мойте руки и протирайте их мылом не менее 20 секунд;
  • по возможности используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;
  • избегайте животных и рынков животных.

Всемирная организация здравоохранения 22 и 23 января проводит экстренное совещание по поводу пандемии нового заболевания. По его результатам может быть объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.