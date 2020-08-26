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Человек

Сновидения являются продолжением повседневной жизни

National Geographic Россия
26 августа 2020
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Фото: pikist.com
Зигмунд Фрейд был прав, но не во всем.

В то время как древние цивилизации могли интерпретировать сны как имеющие сверхъестественное или духовное происхождение, в современном обществе мы анализируем наши сновидения с точки зрения повседневной жизни, отыскивая значимые сигналы, связывающие содержание снов с пережитым опытом наших дней. 

Представление о том, что сны содержат скрытый смысл, было популярно на протяжении веков. Во II веке нашей эры Артемидор Далдиан написал пятитомный труд под названием Oneirocritica, в котором каталогизировалось значение большого количества символов и ситуаций. Творение Артемидора было самым популярным трудом по толкованию сновидений до наших дней.

В 1899 году свет увидела одна из самых известных работ Зигмунда Фрейда — «Толкование сновидений». Он попытался связать определенные значения с персонажами, объектами, животными и сценариями, которые часто появлялись в снах. Несмотря на признание важности большого количества символов и ситуаций, Фрейд в основном сосредоточился на двух основных скрытых человеческих потребностях: сексе и агрессии.

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Wikimedia Commons Одно из первых изданий «Толкования сновидений» Фрейда

Современные исследователи, изучающие сновидения, показали, что сны содержат скрытые сообщения, но эти сообщения не следует сводить к сексу и насилию. Существует более 150 шкал оценки сновидений, и наиболее проверенной и широко используемой из них остается шкала Калвина Холла и Роберта ван де Кастла. 

Упрощенно эта система кодирования рассматривает сон как: набор персонажей (например, подавленный мужчина, дружелюбная женщина, милая собака); сюжет, в котором персонажи взаимодействуют друг с другом (например, подавленный мужчина гладит собаку); и процесс, отражающий различные аффективные состояния (например, депрессивный мужчина теперь чувствует себя в безопасности и расслаблен).

На основании этой системы ученые неоднократно показывали убедительность так называемой «гипотезы непрерывности сновидений», которая утверждает, что большинство снов является продолжением того, что происходит в повседневной жизни. Так, например, если в течение дня человека преследовали тревога, стресс, угнетенное состояние, то и сон будет иметь негативный эффект и мрачный сюжет, и наоборот. 

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В терапевтическом контексте основная цель анализа сновидений — помочь людям решить их реальные проблемы. Эта гипотеза обеспечивает теоретическую основу для терапии, поскольку ее можно использовать для повышения самосознания, выявления скрытых эмоциональных состояний и помощи людям в преодолении значительных жизненных событий и травм.

Учитывая это, анализ сновидений используется для решения многих проблем психического здоровья. Для тех, кто страдает от кошмаров, толкование снов и, в конечном итоге, влияние на них — это способы частичного лечения своего состояния. 

Однако сложность состоит в том, что просеивать отчеты о снах в этой системе приходится буквально вручную. Это медленный и трудоемкий процесс, поэтому специалисты ищут другие алгоритмы для работы со сновидениями. Специалист по информатике Алессандро Фогли и его коллеги университета Roma Tre в Италии разработали такой алгоритм, позволяющий быстро извлечь нужную информацию из отчетов о сновидениях. 

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Что именно нужно искать среди потока сознания сновидцев, ученым подсказала система Холла и Ван де Кастла. Алгоритм Фогли позволил быстро проанализировать около 24 тысяч отчетов о сновидениях, предоставленных в свободном доступе в базе данных DreamBank. Результаты анализа контрольной группы отчетов исследователи сравнили с ручной интерпретацией снов и обнаружили, что алгоритм делает такие же выводы, что терапевты, в 76% случаев.

Инструмент обработки сновидений упрощает систему Холла и Ван де Касла, анализируя текст отчетов о сновидениях и сосредотачиваясь на персонажах, социальных взаимодействиях и словах эмоций. 

«Эти три измерения считаются наиболее важными в содействии толкованию снов, поскольку они определяют основу сюжета сновидения: кто присутствовал, какие действия были выполнены и какие эмоции были выражены», — пишут исследователи. 

Исследователи также обнаружили в своих данных доказательства, подтверждающие гипотезу непрерывности. По их словам, отчеты о сновидениях содержали различные «статистические маркеры», отражающие то, что сновидцы, вероятно, испытали в реальной жизни.

Авторы работы подчеркивают, что подобные подходы в будущем упростят количественную оценку важных аспектов сновидений и могут даже позволить «создавать технологии, которые ликвидируют нынешний разрыв между реальной жизнью и снами».

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