Сновидения являются продолжением повседневной жизни

В то время как древние цивилизации могли интерпретировать сны как имеющие сверхъестественное или духовное происхождение, в современном обществе мы анализируем наши сновидения с точки зрения повседневной жизни, отыскивая значимые сигналы, связывающие содержание снов с пережитым опытом наших дней.

Представление о том, что сны содержат скрытый смысл, было популярно на протяжении веков. Во II веке нашей эры Артемидор Далдиан написал пятитомный труд под названием Oneirocritica, в котором каталогизировалось значение большого количества символов и ситуаций. Творение Артемидора было самым популярным трудом по толкованию сновидений до наших дней.

В 1899 году свет увидела одна из самых известных работ Зигмунда Фрейда — «Толкование сновидений». Он попытался связать определенные значения с персонажами, объектами, животными и сценариями, которые часто появлялись в снах. Несмотря на признание важности большого количества символов и ситуаций, Фрейд в основном сосредоточился на двух основных скрытых человеческих потребностях: сексе и агрессии.